Хоккейный вратарь забил гол. В КХЛ такого не было больше пяти лет

Какой вратарь в глубине души не лелеет мечту забить гол? В последние годы голкиперы всё чаще стараются проявить бомбардирские таланты и показать мастерство владения клюшкой, в основном делая длинные передачи от своих ворот. Ну а уж забить гол — это вообще фантастика. Хорошо, если за сезон таких шайб наберётся штук 5, и это во всём мире.

Сегодня удача улыбнулась вратарю «Витязя» Йони Ортио. Он был последним игроком своей команды, который коснулся шайбы до того, как ей на отложенном штрафе завладел «Трактор». После борьбы у бортов снаряд закатился прямо в пустые ворота челябинцев. Уже эта ситуация сама по себе редкая, а когда автором гола становится воротчик, тем более.

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Ортио стал четвёртым вратарём в истории КХЛ, который теперь может похвастаться заброшенной шайбой. И пусть в мечтах все представляют, как на последних секундах сами бросают от ворот до ворот, это событие всё равно запомнится на всю жизнь. Тем более его шайба стала последней в игре и победной.

«Ак Барс» — «Металлург» — 0:2 (25.01.2009)



Из предшественников Ортио уже никто не играет в КХЛ. Проскуряков – самый молодой из них, и самый первый вратарь-голеадор КХЛ. И единственный, кто забросил шайбу самостоятельно. Причём сделал это в крайне опасной ситуации – при счёте 1:0 в пользу своей команды, когда любая ошибка может стоить команде победы. Проскуряков не ошибся и не промахнулся.

«Если честно, то просто выбрасывал шайбу из зоны. Времени оставалось мало, хотелось секунды убить. Так получилось, что попал в ворота. До этого забивать не приходилось, хотя моменты были. Когда играл за «Металлург» ещё в фарм-клубе, помнится, встречались с «Авангардом». Произошла тогда примерно такая же ситуация, как и в Казани. Тогда в игре с Омском шла последняя минута, я получил шайбу возле ворот и бросил. Но попал в штангу. В игре же с «Ак Барсом» был чуть точнее. Хотя шайба тоже первоначально попала в штангу и уже от неё срикошетила в ворота», — говорил голкипер.

Эдгарс Масальскис

«Амур» — «Динамо» Рига – 2:4 (7.01.2010)



Масальскис забил не сам – ему подсобил игрок «Амура» Сергей Арекаев, сделав неосторожную передачу. Зато его шайба стала победной. Вратарю рижан записали третий гол «Динамо» в первом периоде. Уже в третьем Масальскис пропустил, а затем ещё одну на последних минутах при счёте 4:1 в пользу «Динамо». Уж не специально ли он подгадал, чтобы именно его гол стал решающим? А вот с контрактом подгадать не удалось. «Получу ли за это бонус? В моём контракте такого пункта вроде не было», — сказал Эдгарс. Вратари, мотайте на ус и прописывайте в соглашениях премии за забитые голы. А вдруг?

Ортио — четвёртый голкипер в истории КХЛ, отметившийся голом

«Сибирь» — «Барыс» — 2:3 (19.10.2013)



Ещё один вратарь, который может сказать спасибо сопернику. На отложенном штрафе защитник «Сибири» Игорь Ожиганов замахнулся от уха, но бросил мимо ворот. Шайба выскочила из зоны и без помех закатилась в ворота новосибирцев. Гол Еремеева сравнял счёт в матче, в котором «Барыс» поначалу «горел» 0:2. Вдохновлённые неожиданной удачей, астанинцы в итоге добились победы.

«Виню ли Ожиганова за этот пропущенный гол? Конечно, это несчастный случай. Но не бывает ничего просто так в жизни. Что случилось, то случилось. Если взять сегодня Игоря – он три раза бросал, и все три броска были мимо ворот. И вот момент настал. Мы требовали попадать в ворота. Было время для этого. Залетела шайба, конечно, случайно, нашла щёлочку»,- отметил после игры Дмитрий Квартальнов, который в то время тренировал «Сибирь».

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