Если в НХЛ случится взрыв, то это будет русская бомба. Потирайте руки

Авторитетное заокеанское издание TSN опубликовало список из 45 хоккеистов, которых могут обменять по мере приближения к дедлайну, который назначен на 25 февраля. Из российских хоккеистов в список попали вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (10-е место), защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич (37-е место) и нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников (39-е место). Но есть ещё один российский игрок, которому удалось возглавить рейтинг.

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5-е место

н. Матс Цуккарелло («Рейнджерс»), 31 год

Статистика: 35 игр, (24, 8+16) очков, коэффициент полезности «-14»



Контракт: $ 4,5 млн, до конца сезона-2018/19.



Знаменитый 31-летний норвежец, прекрасно знакомый российским болельщикам по выступлению за магнитогорский «Металлург», занял пятое место в списке вероятных хоккеистов из НХЛ на обмен.



Сейчас Матс является альтернативным капитаном «Рейнджерс», но проводит далеко не лучший для себя сезон. Об этом говорит скромная результативность норвежца, да и большой минус в графе «полезность» не добавляет оптимизма. Есть проблемы с травматичностью. Форвард пропустил почти месяц в нынешнем сезоне, затем долго не мог набрать форму. Казалось бы, уже набрал, но снова пропустил последнюю игру из-за проблем со здоровьем. В результате потенциальные покупатели с опаской смотрят в сторону игрока.

В клубе из Нью-Йорка продолжается перестройка, поэтому активность «синерубашечников» в дедлайн не станет сюрпризом. Скорее, наоборот, всё к этому идёт.

Фото: Claus Andersen/Getty Images

4-е место

н. Майкл Ферланд («Каролина»), 26 лет

Статистика: 41, (25, 13+12), «+6»



Контракт: $ 1,75 млн, до конца сезона-2018/19.



Канадский нападающий Ферланд, чей контракт действует последний год, выступает за «Каролину» первый сезон. В Роли он переехал из Калгари, где играл на протяжении четырёх сезонов. Майкл стал частью крупного обмена. В «Калгари» отправились Элиас Линдхольм и Ноа Хэнифин, в обратном направлении последовали Ферланд, Дуги Хэмилтон и Адам Фокс.



Сейчас «Каролина» идёт за чертой первой восьмёрки Восточной конференции, далеко не факт, что зацепится за плей-офф, а потому может обменять один из своих весомых активов в лице Ферланда, получив за него нескольких игроков. В «Каролине» строится молодая команда, здорово себя проявляет российский форвард Андрей Свечников, но и Ферланд далеко не стар. Канадец находится на пике своей хоккейной карьеры.

3-е место

н. Уэйн Симмондс («Филадельфия»), 30 лет

Статистика: 50, (23, 15+8), «-11»



Контракт: $ 4 млн, до конца сезона-2018/19.



Заканчивается соглашение с «Флайерз» у форварда Уэйна Симмондса. Темнокожий хоккеист вошёл в топ-3 кандидатов на обмен в грядущий дедлайн. «Филадельфия» в нынешнем сезоне выглядит плохо. Не зря в команде произошли серьёзные изменения в управленческой структуре. О плей-офф с такой игрой «лётчики» могут только мечтать, а вот пошуметь на трансферном рынке и обменять своего альтернативного капитана вполне можно. Заодно расчистить платёжку. «Симмондс скорее будет обменян, чем нет. Это не 100 процентов, но вероятность существует», – заявил инсайдер TSN Боб Маккензи.

2-е место

н. Мэтт Дюшейн («Оттава»), 28 лет

Статистика: 41, (47, 20+27), «0»



Контракт: $ 6 млн, до конца сезона-2018/19.



Центральный нападающий «Оттавы» Мэтт Дюшейн – один из главных лакомых кусков трансферного пирога. В «Сенаторз» в последнее время больше раздрая, нежели игры. Клуб из столицы Канады сыпется на глазах, занимая последнее место на Востоке. Сам Дюшейн наверняка хочет покинуть «Оттаву», а удержать такого игрока, будучи аутсайдером, практически невозможно. Интересно, что «сенаторы» предложили Дюшейну восьмилетний контракт на $ 64 млн, но канадец ожидаемо не спешит ставить подпись под документом.

Фото: Jana Chytilova/Freestyle Photography/Getty Images

1-е место

н. Артемий Панарин («Коламбус»), 27 лет

Статистика: 47, (55, 19+36), «+10»

Контракт: $ 6 млн, до конца сезона-2018/19.



Возглавляет рейтинг вероятных обменов российский форвард Артемий Панарин, который через агента заявил, что не будет подписывать нового контракта с «Блю Джекетс» до конца сезона. Сторона игрока готова обсудить будущее Панарина после окончания сезона, но все прекрасно понимают, что вероятность того, что Панарин останется в Огайо, ничтожно мала. В таком случае «Коламбус» ничего не получит за одного из своих лидеров. Отсюда



Вывод. Панарина надо менять в дедлайн и выручить за него хороший актив. С другой стороны, в случае попадания в плей-офф менять Панарина (а в теории ещё и голкипера Сергея Бобровского) – значит расписаться в собственной слабости и выбросить белый флаг. Менеджмент «Блю Джекетс» попал в непростую ситуацию, но делать выбор всё равно придётся. Главное, не допустить ошибки, которую впоследствии генменеджеру Ярмо Кекяляйнену могут не простить.