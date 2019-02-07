Русские пушки на буллитах. Наши парни «перестреляли» финнов

Сборная России уже выиграла два этапа Евротура и лидирует в общем зачёте турнира. Шведские игры начались для нашей команды вынесенной игрой в Ярославле с Финляндией. Сборная Суоми в этом сезоне нам не соперник – на первых двух этапах были одержаны две убедительные победы со счётом 3:0 и 5:0. На Шведские игры Илья Воробьёв не пригласил проверенных лидеров и собрал состав, который тут же окрестили экспериментальным. Много молодёжи и игроков, которые выстрелили в этом году.

По традиции, Илья Воробьёв не стал рушить клубные связки, пусть некоторые из них стали приветом из прошлого. Андрей Кузьменко воссоединился со своими бывшими партнёрами по ЦСКА Светлаковым и Окуловым. Шумаков примкнул к своим товарищам по «Авангарду», а ударным стало звено Шипачёва, который весь сезон играет с Дмитрием Кагарлицким. Третьим к ним отрядили Анатолия Никонцева, который в последнее время очень неплохо выглядит в «Спартаке».

Что удивило, так это выбор ассистентов капитана, ими оказались Артём Зуб и Никонцев. Защитника СКА в 23 года можно назвать уже ветераном сборной – он бронзовый призёр чемпионата мира и олимпийский чемпион. Нынешний созыв сборной пусть и называют экспериментальным из-за обилия молодых игроков, есть в этом составе и более опытные хоккеисты. Никонцеву 28 лет, это его первый вызов в сборную. Недавно он стал капитаном «Спартака», но почему выбор пал на него, а не на Кагарлицкого или Бурдасова, неясно.

Звено Шипачёва пропускает в первой же смене

Когда только объявили состав сборной на Шведские игры, одной из главных новостей был вызов Вадима Шипачёва. Третий бомбардир лиги после Олимпиады окончательно впал в опалу и на первых двух этапах Евротура его успехи в «Динамо», казалось, ничего не значили. Однако теперь он не только оказался в составе, но ещё и стал капитаном национальной команды.



«Вызов Шипачёва в сборную России показывает, что мы объективны во всех наших решениях. Играют только лучшие, только по игровым показателям. Для игрока очень важно выйти из зоны комфорта и через спортивный принцип добиться новых высот. В этом сезоне Вадим показывает тот уровень, который требуется для попадания в сборную России», — так прокомментировал вызов центрфорварда первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Шипачёву было важно выйти из зоны комфорта». Что нового в сборной России Илья Воробьёв и Роман Ротенберг рассказали о подготовке к третьему этапу Евротура.

В матче с Финляндией Шипачёв должен был продемонстрировать своё мастерство, но вначале всё пошло не по плану. Его звено пропустило в первой же смене, причём атаку финнов начал Вадим, отдав сопернику шайбу в чужой зоне. Илья Коновалов отбил первый бросок после яркого прохода защитника Каски, но затем не справился с набросом от синей линии. Финны явно вышли злыми.

У ударной тройки и в следующей смене игра не шла, приходилось обороняться. А когда Россия получила большинство, на его розыгрыш вышло звено Светлакова с Бурдасовым на синей линии. Совпадение или нет, но и в следующем большинстве первая спецбригада вышла на лёд второй. Стоит отметить, что со второй попытки Шипачёв создал два отличных момента – сначала отдал отменную передачу под бросок Никонцеву, а затем мог и сам забивать.

А тройка «Авангарда» красиво забивает

Но перед этим наша команда смогла отыграться. Отлично сработала омская тройка, в розыгрыше поучаствовали и Шумаков, и Зернов, и Михеев, который бросил в касание.

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После того, как счёт стал равным, подопечные Воробьёва окончательно прибрали инициативу в свои руки. Но только до конца периода, когда удалился Рушан Рафиков. Во второй двадцатиминутке пришлось больше обороняться – во-первых, финны вновь взвинтили темп, стали цепляться за шайбу и выигрывать борьбу. Во-вторых, один за другим пошли удаления – четыре подряд, в штрафбоксе успел посидеть и Шипачёв, который не доработал ногами и задерживал Саллинена клюшкой. Но меньшевики действовали отменно, а Светлаков и Кадейкин периодически успевали сбегать в контратаки.

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Молодого Коновалова пропущенная шайба на старте нисколько не смутила. Пусть ему и 20 лет, но за этот сезон он уже привык к роли основного вратаря топ-клуба. К тому же, ему наверняка приятно играть на домашнем льду «Локомотива». Илья пару раз не был уверен, что остановил шайбу, и оглядывался себе за спину, но в целом действовал надёжно. В КХЛ он делит лидерство по количеству сухих матчей и является настоящим открытием этого чемпионата. В концовке первого периода у него было мало работы, но во втором пришлось основательно потрудиться.

Россия — Финляндия: стал известен состав россиян на дебютную игру этапа Евротура

Антон Бурдасов, который впервые играет на Евротуре в этом сезоне, летал по площадке. Было видно, насколько нападающий «Салавата» мотивирован. Он не попал на Кубок Первого канала, хотя изначально получил вызов, и ему есть что доказывать на уровне сборной. Кстати, во втором периоде Бурдасова перевели из четвёртого в первое звено на место Никонцева. Если честно, такое сочетание напрашивалось сразу. Однако в третьем периоде тренерский штаб вернулся к прежним сочетаниям. Возможно, решили не загонять Никонцева, который много играл в меньшинстве.

Дубль Михеева в стиле Дацюка

К третьему периоду уже очень хотелось увидеть заброшенную шайбу и почувствовать драйв. Трибуны тоже начали скучать и притихли, ровно до тех пор, пока Михеев не сделал дубль. Да как! Подкараулил финна на выходе из зоны, отобрал у него шайбу так же изящно, как это умеет главный хоккейный волшебник мира Павел Дацюк. Ну а дальше, как говориться, ловкость рук и никакого мошенничества.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ФХР

Чуть меньше года назад попадание Михеева на чемпионат мира вызвало всеобщее удивление. Недоумевали до тех пор, пока не увидели Михеева на льду. Он забивал, пахал в меньшинстве и ни на йоту не выглядел зелёным дебютантом. В этом году он стал лидером «Авангарда», а теперь и сборной. Пока что – в составе, где нет Гусева или Дацюка, а дальше – посмотрим.



Настроение у Ильи Петровича было замечательным, сборная России была готова подарить Ярославлю победу. Россияне не дотерпели восемь секунд, когда Лехтонен дальним броском попал в девятку. В овертайме финны удалились самым глупым образом – за неправильную смену. Воробьёв взял тайм-аут, а затем выпустил на большинство четырёх нападающих – Бурдасова, Шипачёва, Кагарлицкого и Михеева. Такая бригада должна была забивать, но ни град бросков Бурдасова, ни подправление Михеева не зашли в ворота. Буллитная серия растянулась на девять раундов. Кагарлицкий реализовал три попытки из четырёх, ещё один раз забил Михеев. И пусть это не хет-трики, зато победа России. Теперь наша команда отправится в Швецию, где встретится со Швецией и Чехией.