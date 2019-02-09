«Надо дорабатывать моменты». Почему наши проиграли Швеции

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на Шведских играх, уступив в упорной борьбе хозяевам турнира – 2:4. Итоги матча подвёл главный тренер российской командой Илья Воробьёв.

Россия проиграла Швеции на Евротуре. Как это было Фото, видео, комментарии и другие подробности с матча российской команды на Шведских играх.

«На этом уровне, чтобы выиграть, нужно реализовывать моменты и думать на полсекунды быстрее»

— Что не получилось сегодня в целом?

— В первых двух периодах было достаточно возможностей, но на этом уровне, чтобы выиграть, надо моменты реализовывать.



— В основном в большинстве?

— В том числе и в большинстве. Хотя мы один гол забили, но моменты надо впирать, дорабатывать их до конца, забивать.



— Бобкова можно похвалить?

— Мы сейчас не идём по персоналиям, у нас завтра важная игра с чехами и в этом нет смысла.

— Завтра будет играть Коновалов?

— Да.



— Тройка Шипачёва забила в большинстве, сменив схему расстановки. Это была ваша команда?

— Да, надо было что-то менять.



— Главное отличие Евротура от матчей КХЛ – скорость выше?

— Да, на матчах сборных всё время всё быстрее, надо принимать решения на полсекунды быстрее, это комплекс.



— Быстрее, чем в матчах СКА и ЦСКА?

— Давайте говорить про игры на Евротуре.



— По двум матчам Илья Михеев лучший?

— Три гола в двух матчах забивает человек, наверное, он неплохо выглядит.



— Мищенко сыграет завтра?

— Сейчас будем думать по составу.



— Обещали перемены в составе, но была только одна замена Денисенко на Кручинина. Ждать ли в дальнейшем изменений?

— Ещё на последнем рубеже замена была, Слепец сыграл. Не знаю, будем думать сейчас.



— Возможны ли перестановки между звеньями?

— Возможно всё. Что вы хотите, прошло две минуты после окончания игры. Сейчас проанализируем, посмотрим видео и будем решать.



— Играли в винтажном дворце, 1955 года постройки. Команда комфортно себя чувствовала?

— Винтажный и винтажный. Какой есть, такой есть.



— Завтра некоторые лидеры сборной Чехии с нами не сыграют. Внесёт ли это коррективы в подготовку?

— Да, я знаю, кто играть не будет у них. До этого была у них внутренняя договорённость, там у них и так самая взрослая команда.

— В целом вы довольны экспериментом со сборной на этом этапе Евротура?

— Это вы назвали этот состав экспериментальным, мы просто решили, что сейчас берём именно этих игроков. Сегодня по игре скажу только, что к моментам мы отнеслись, откровенно говоря, не лучшим образом.



— Ждали большего от Шипачёва и Кагарлицкого в этих двух матчах?

— На персоналии мы не переходим, завтра важная игра.



— Впервые за долгое время в сборной нет чистого чекер-лайна? Хорошо это или плохо, как сказывается на результате?

— Мы не говорим «чекер-лайн», мы говорим, что это ребята, которые могут продавить, создать агрессию. Дальше будем думать, на данный момент вот так.

Сборная Чехии досрочно стала победителем Шведских хоккейных игр

«Евротур – не КХЛ, тут другие скорости»

Нападающий сборной России Илья Михеев поделился своими впечатлениями от матча со шведами.



«Пропустили два гола. Шведы начали играть чуть-чуть по-другому, нам нужно было отыгрываться. Сравняли, забили в большинстве, но пропустили в ответ три шайбы. Тяжеловато было, надо убрать ошибки. Много теряли, нужно исправиться в последнем матче на турнире. Хотим его выиграть. В чём ошибка в эпизоде с третьей шайбой? Неправильно расположились. Теперь отдохнём, разберём эту игру, чехов, будем готовиться. Чувствуется, что здесь не КХЛ. Другие скорости», — сказал Михеев.

Урок звёздам КХЛ от игроков из шведской лиги. Для этого и нужен Евротур Сборная России почти спасла матч со шведами, но дрогнула в концовке.

«Забили, потому что поменяли розыгрыш большинства»

— Удалось уже найти взаимопонимание с Шипачёвым и Кагарлицким?

— Успели провести одну тренировку до турнира. У них есть свои наигранные комбинации, подстраиваюсь под них — какое-то взаимодействие уже нашли.



— Что помогло отличиться в начале третьего периода?

— Поменяли розыгрыш большинства, встали в зоне по-другому. Я встал на пятак, удалось забить.



— Эмоции от первого гола за сборную не такие, как хотелось бы?

— Конечно, если бы победили, эмоции от гола сейчас были бы другими. Приятно забить, но самое главное — командный результат, надо выигрывать.



— Как отнеслись к нашивке ассистента?

— Нормально. Я в клубе уже был и ассистентом, и капитаном.

