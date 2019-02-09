«Надо дорабатывать моменты». Почему наши проиграли Швеции

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на Шведских играх, уступив в упорной борьбе хозяевам турнира – 2:4. Итоги матча подвёл главный тренер российской командой Илья Воробьёв.
«На этом уровне, чтобы выиграть, нужно реализовывать моменты и думать на полсекунды быстрее»
— Что не получилось сегодня в целом?
— В первых двух периодах было достаточно возможностей, но на этом уровне, чтобы выиграть, надо моменты реализовывать.
— В основном в большинстве?
— В том числе и в большинстве. Хотя мы один гол забили, но моменты надо впирать, дорабатывать их до конца, забивать.
— Бобкова можно похвалить?
— Мы сейчас не идём по персоналиям, у нас завтра важная игра с чехами и в этом нет смысла.
— Завтра будет играть Коновалов?
— Да.
— Тройка Шипачёва забила в большинстве, сменив схему расстановки. Это была ваша команда?
— Да, надо было что-то менять.
— Главное отличие Евротура от матчей КХЛ – скорость выше?
— Да, на матчах сборных всё время всё быстрее, надо принимать решения на полсекунды быстрее, это комплекс.
— Быстрее, чем в матчах СКА и ЦСКА?
— Давайте говорить про игры на Евротуре.
— По двум матчам Илья Михеев лучший?
— Три гола в двух матчах забивает человек, наверное, он неплохо выглядит.
— Мищенко сыграет завтра?
— Сейчас будем думать по составу.
— Обещали перемены в составе, но была только одна замена Денисенко на Кручинина. Ждать ли в дальнейшем изменений?
— Ещё на последнем рубеже замена была, Слепец сыграл. Не знаю, будем думать сейчас.
— Возможны ли перестановки между звеньями?
— Возможно всё. Что вы хотите, прошло две минуты после окончания игры. Сейчас проанализируем, посмотрим видео и будем решать.
— Играли в винтажном дворце, 1955 года постройки. Команда комфортно себя чувствовала?
— Винтажный и винтажный. Какой есть, такой есть.
— Завтра некоторые лидеры сборной Чехии с нами не сыграют. Внесёт ли это коррективы в подготовку?
— Да, я знаю, кто играть не будет у них. До этого была у них внутренняя договорённость, там у них и так самая взрослая команда.
— В целом вы довольны экспериментом со сборной на этом этапе Евротура?
— Это вы назвали этот состав экспериментальным, мы просто решили, что сейчас берём именно этих игроков. Сегодня по игре скажу только, что к моментам мы отнеслись, откровенно говоря, не лучшим образом.
— Ждали большего от Шипачёва и Кагарлицкого в этих двух матчах?
— На персоналии мы не переходим, завтра важная игра.
— Впервые за долгое время в сборной нет чистого чекер-лайна? Хорошо это или плохо, как сказывается на результате?
— Мы не говорим «чекер-лайн», мы говорим, что это ребята, которые могут продавить, создать агрессию. Дальше будем думать, на данный момент вот так.
«Евротур – не КХЛ, тут другие скорости»
Нападающий сборной России Илья Михеев поделился своими впечатлениями от матча со шведами.
«Пропустили два гола. Шведы начали играть чуть-чуть по-другому, нам нужно было отыгрываться. Сравняли, забили в большинстве, но пропустили в ответ три шайбы. Тяжеловато было, надо убрать ошибки. Много теряли, нужно исправиться в последнем матче на турнире. Хотим его выиграть. В чём ошибка в эпизоде с третьей шайбой? Неправильно расположились. Теперь отдохнём, разберём эту игру, чехов, будем готовиться. Чувствуется, что здесь не КХЛ. Другие скорости», — сказал Михеев.
«Забили, потому что поменяли розыгрыш большинства»
— Удалось уже найти взаимопонимание с Шипачёвым и Кагарлицким?
— Успели провести одну тренировку до турнира. У них есть свои наигранные комбинации, подстраиваюсь под них — какое-то взаимодействие уже нашли.
— Что помогло отличиться в начале третьего периода?
— Поменяли розыгрыш большинства, встали в зоне по-другому. Я встал на пятак, удалось забить.
— Эмоции от первого гола за сборную не такие, как хотелось бы?
— Конечно, если бы победили, эмоции от гола сейчас были бы другими. Приятно забить, но самое главное — командный результат, надо выигрывать.
— Как отнеслись к нашивке ассистента?
— Нормально. Я в клубе уже был и ассистентом, и капитаном.