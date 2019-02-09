Сборная Чехии досрочно стала победителем Шведских хоккейных игр

Сборная России проиграла Швеции в матче второго тура Шведских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда. После этого результата сборная Чехии гарантировала себе первое место по итогам турнира.

Турнирная таблица и результаты всех матчей Шведских хоккейных игр — 2019

После двух туров в активе команды Милоша Ржиги шесть очков из шести возможных. Шведская сборная набрала три очка. Однако при любом исходе матчей заключительного тура чехи останутся выше шведов за счёт победы в личной встрече. В активе российской команды два очка, последнее место с одним баллом занимает сборная Финляндии.

Завтра, 10 февраля, российская команда сыграет со сборной Чехией, а Швеция встретится с Финляндией.