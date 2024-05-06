Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом. Россиянин забросил четвёртую шайбу своей команды во встрече.
Таким образом, Артемий Панарин в третий раз в этом плей-офф принёс победу «Рейнджерс». Напомним, россиянин забросил ещё две победные шайбы в матчах с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1; 4:2).
«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.
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