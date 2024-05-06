Питер Дебур повторил исторический рекорд Дэррила Саттера по победам в 7-х матчах серий КС

Этой ночью прошёл седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и вышли в следующий раунд розыгрыша.

Таким образом, эта победа стала восьмой в карьере главного тренера «Далласа» Питера Дебура, добытой в седьмых матчах серий Кубка Стэнли. Этот результат помог 55-летнему канадцу повторить рекорд Дэррила Саттера, у которого также восемь побед в аналогичных матчах, что является лучшим результатом в истории НХЛ. При этом соотношение побед и поражений в седьмых матчах серий плей-офф лучше именно у Дебура — 8-0 против 8-3 у Саттера.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Во втором раунде плей-офф-2024 «Даллас» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который ранее оказался сильнее «Виннипег Джетс» (4-1). Первый матч этой серии состоится в ночь с 7 на 8 мая в Далласе.