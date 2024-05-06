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Питер Дебур повторил исторический рекорд Дэррила Саттера по победам в 7-х матчах серий КС

Питер Дебур повторил исторический рекорд Дэррила Саттера по победам в 7-х матчах серий КС
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Этой ночью прошёл седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и вышли в следующий раунд розыгрыша.

Таким образом, эта победа стала восьмой в карьере главного тренера «Далласа» Питера Дебура, добытой в седьмых матчах серий Кубка Стэнли. Этот результат помог 55-летнему канадцу повторить рекорд Дэррила Саттера, у которого также восемь побед в аналогичных матчах, что является лучшим результатом в истории НХЛ. При этом соотношение побед и поражений в седьмых матчах серий плей-офф лучше именно у Дебура — 8-0 против 8-3 у Саттера.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Во втором раунде плей-офф-2024 «Даллас» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который ранее оказался сильнее «Виннипег Джетс» (4-1). Первый матч этой серии состоится в ночь с 7 на 8 мая в Далласе.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 7-й матч
06 мая 2024, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Джонстон – 14:34 (5x5)     1:1 Хауден (Амадио, Карлссон) – 35:25 (5x5)     2:1 Факса (Смит, Харли) – 40:44 (5x5)    
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