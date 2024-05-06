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Сегодня, 6 мая, завершились все матчи первого раунда плей-офф НХЛ. Таким образом, определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ.

Полуфиналы Западной конференции НХЛ:

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш».

«Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз».

Полуфиналы Восточной конференции НХЛ:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз».

«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз».

Отметим, что сегодня уже прошёл первый матч серии между «Рейнджерс» и «Каролиной», в котором победу одержали «синерубашечники» со счётом 4:3.

Напомним, «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «рыцари» сломили сопротивление «Флориды Пантерз» (4-1). В текущем сезоне «Голден Найтс» сложили свои чемпионские полномочия, уступив «Далласу» в семи матчах первого раунда плей-офф.