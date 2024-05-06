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Пьетранджело рассказал, почему «Вегас» проиграл «Далласу», ведя 2-0 по ходу серии

Пьетранджело рассказал, почему «Вегас» проиграл «Далласу», ведя 2-0 по ходу серии
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Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело рассказал, почему «Голден Найтс» проиграл «Далласу», ведя 2-0 по ходу серии. Действующий чемпион проиграл седьмой матч серии со счётом 1:2 и завершил сезон.

«Что ж, при счёте 2-0, я думаю, было бы неплохо найти способ выиграть одну из этих трёх следующих игр. Они внесли некоторые коррективы в свою игру, и я не думаю, что мы сразу приспособились к ним достаточно хорошо. Именно мы, игроки, должны были найти способ выиграть серию, чтобы выполнить свою работу. Мы допустили ошибки на этом пути, но надо отдать должное сопернику», — цитирует Пьетранджело пресс-служба клуба.

Напомним, «Вегас» выиграл оба первых матча серии на площадке «Далласа», а затем проиграл три матча подряд.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 7-й матч
06 мая 2024, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Джонстон – 14:34 (5x5)     1:1 Хауден (Амадио, Карлссон) – 35:25 (5x5)     2:1 Факса (Смит, Харли) – 40:44 (5x5)    
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