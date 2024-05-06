Пьетранджело рассказал, почему «Вегас» проиграл «Далласу», ведя 2-0 по ходу серии

Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело рассказал, почему «Голден Найтс» проиграл «Далласу», ведя 2-0 по ходу серии. Действующий чемпион проиграл седьмой матч серии со счётом 1:2 и завершил сезон.

«Что ж, при счёте 2-0, я думаю, было бы неплохо найти способ выиграть одну из этих трёх следующих игр. Они внесли некоторые коррективы в свою игру, и я не думаю, что мы сразу приспособились к ним достаточно хорошо. Именно мы, игроки, должны были найти способ выиграть серию, чтобы выполнить свою работу. Мы допустили ошибки на этом пути, но надо отдать должное сопернику», — цитирует Пьетранджело пресс-служба клуба.

Напомним, «Вегас» выиграл оба первых матча серии на площадке «Далласа», а затем проиграл три матча подряд.