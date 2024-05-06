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Иван Барбашёв стал лидером первого раунда Кубка Стэнли по числу силовых приёмов

Сегодня, 6 мая, завершились все матчи первого раунда плей-офф НХЛ. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв стал лидером первого раунда Кубка Стэнли по числу силовых приёмов.

Россиянин за семь матчей первого раунда плей-офф с «Далласом» (3-4) провёл 41 силовой приём. Ещё один россиянин — защитник «Торонто» Илья Любушкин — расположился на восьмом месте с 29 силовыми приёмами за семь матчей.

Первая десятка по числу силовых приёмов в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024:

1. Иван Барбашёв («Вегас») — 41 силовой приём.

2. Симон Бенуа («Торонто») — 37.

3. Джон Таварес («Торонто») — 34

4. Кифер Шервуд («Нэшвилл») — 33.

5. Уильям Каррье («Вегас»)- 33.

6. Чарли Макэвой («Бостон») — 32.

7. Джордан Стаал («Каролина») — 31.

8. Илья Любушкин («Торонто») — 29.

9. Трент Фредерик («Бостон») — 28.

10. Джейк Дебраск («Бостон»)- 28.

«Вегас» проиграл «Далласу» в серии первого раунда плей-офф в семи матчах и завершил сезон.