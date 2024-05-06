Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в первом матче серии

Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Мика Зибанеджад (дубль), Винсент Трочек и российский нападающий Артемий Панарин. За «Каролину» голами отметились Джейккоб Славин, Мартин Нечас и Сет Джарвис. Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Счёт серии стал 1-0 в пользу «Рейнджерс».
«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.
- 6 мая 2024
-
01:54
-
01:45
-
01:29
-
00:21
-
00:08
- 5 мая 2024
-
23:57
-
23:41
-
22:58
-
22:42
-
22:26
-
21:59
-
21:44
-
21:00
-
20:44
-
20:00
-
20:00
-
19:32
-
19:17
-
19:02
-
18:30
-
18:14
-
17:48
-
17:03
-
16:31
-
15:43
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:05
-
12:40
-
12:10
-
11:40
-
11:22