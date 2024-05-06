Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в первом матче серии

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Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Мика Зибанеджад (дубль), Винсент Трочек и российский нападающий Артемий Панарин. За «Каролину» голами отметились Джейккоб Славин, Мартин Нечас и Сет Джарвис. Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Счёт серии стал 1-0 в пользу «Рейнджерс».

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.