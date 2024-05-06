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Главный тренер «Далласа» оценил свой уникальный рекорд в седьмых матчах серий Кубка Стэнли

Главный тренер «Далласа» оценил свой уникальный рекорд в седьмых матчах серий Кубка Стэнли
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур поделился эмоциями от своего рекорда в седьмых матчах серий плей-офф НХЛ после того, как его команда сегодня обыграла «Вегас Голден Найтс» (2:1) в решающей встрече серии первого раунда. После этой победы в тренерской карьере 55-летнего канадца стало восемь побед и ни одного поражения в седьмых играх серий Кубка Стэнли.

«Я приму это и буду идти с ним дальше, пока он не прервётся», — сказал Дебур на послематчевой пресс-конференции.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

При этом, отметим, что в качестве тренера Дебур ни разу не выигрывал Кубок Стэнли.

Во втором раунде плей-офф-2024 «Даллас» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который ранее оказался сильнее «Виннипег Джетс» (4-1).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 7-й матч
06 мая 2024, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Джонстон – 14:34 (5x5)     1:1 Хауден (Амадио, Карлссон) – 35:25 (5x5)     2:1 Факса (Смит, Харли) – 40:44 (5x5)    
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