Главный тренер «Далласа» оценил свой уникальный рекорд в седьмых матчах серий Кубка Стэнли

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур поделился эмоциями от своего рекорда в седьмых матчах серий плей-офф НХЛ после того, как его команда сегодня обыграла «Вегас Голден Найтс» (2:1) в решающей встрече серии первого раунда. После этой победы в тренерской карьере 55-летнего канадца стало восемь побед и ни одного поражения в седьмых играх серий Кубка Стэнли.

«Я приму это и буду идти с ним дальше, пока он не прервётся», — сказал Дебур на послематчевой пресс-конференции.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

При этом, отметим, что в качестве тренера Дебур ни разу не выигрывал Кубок Стэнли.

Во втором раунде плей-офф-2024 «Даллас» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который ранее оказался сильнее «Виннипег Джетс» (4-1).