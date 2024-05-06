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Мика Зибанеджад повторил рекорд «Рейнджерс» по матчам с 2+ очками в плей-офф НХЛ

Мика Зибанеджад повторил рекорд «Рейнджерс» по матчам с 2+ очками в плей-офф НХЛ
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В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США) проходит первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором играют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев площадки. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Рослович, Фокс) – 02:46 (5x5)     1:1 Славин (Ахо, Гюнцель) – 03:48 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 10:05 (5x4)     3:1 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 16:28 (5x4)    

В первом периоде нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад набрал три очка. Он стал автором двух заброшенных шайб — на третьей и 11-й минутах матча. Второй гол был забит в большинстве. Также форвард поучаствовал в реализации третьего численного преимущества своей команды, отдав пас Винсенту Трочеку.

Таким образом, Зибанеджад продлил свою результативную серию с 2+ очками в текущем плей-офф НХЛ до четырёх матчей и повторил рекорд клуба. Ранее такое уже удавалось Адаму Фоксу в сезоне-2020/2021, Пьеру Ларушу (1985/1986) и Дону Мэлоуни (1978/1979).

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