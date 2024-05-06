КС-2024 — 3-й в истории, когда все 8 команд второго раунда набрали 100 очков в регулярке

Сегодня, 6 мая, «Даллас Старз» обыграл «Вегас Голден Найтс» (2:1) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и стал последним участником полуфинала конференций Кубка Стэнли — 2024.

Таким образом, определились все пары второго раунда: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз», «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш».

Примечательно, что нынешний розыгрыш Кубка Стэнли стал третьим в истории НХЛ, в котором все восемь команд, вышедших во второй раунд, набрали по 100 и более очков в регулярном чемпионате. Ранее такое случалось только в 2018 и 2022 годах.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Отметим, что один матч второго раунда уже состоялся — «Рейнджерс» на своём льду обыграли «Каролину» со счётом 4:3.