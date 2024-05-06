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Пресс-служба Кубка Стэнли иронично отреагировала на вылет «Вегаса» из плей-офф-2024

Пресс-служба Кубка Стэнли иронично отреагировала на вылет «Вегаса» из плей-офф-2024
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Этой ночью прошёл решающий седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и вышли в следующий раунд розыгрыша.

Официальный аккаунт Кубка Стэнли в социальной сети X (ранее Twitter) иронично отреагировал на вылет из плей-офф действующих чемпионов.

«Что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе… кроме меня. Спасибо за все воспоминания, «Голден Найтс», — сказано в сообщении.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, «рыцари» не смогли довести серию до победы, несмотря на то что начали её с двух побед кряду.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 7-й матч
06 мая 2024, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Джонстон – 14:34 (5x5)     1:1 Хауден (Амадио, Карлссон) – 35:25 (5x5)     2:1 Факса (Смит, Харли) – 40:44 (5x5)    
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