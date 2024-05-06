Форвард «Далласа» Уайатт Джонстон повторил достижение Сергея Самсонова в плей-офф НХЛ

Этой ночью прошёл седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и вышли в следующий раунд розыгрыша.

Нападающий «Старз» Уайатт Джонстон отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, за всю серию с «Вегасом» 20-летний Джонстон набрал 7 (4+3) очков. Этот результат помог молодому канадцу выйти на шестое место в истории НХЛ с сезона-1993/1994 по количеству набранных очков в серии плей-офф среди игроков 20 лет или моложе, сравнявшись с Сергеем Самсоновым (первый раунд в 1998 году), Сидни Кросби (финал конференции в 2008 году) и Дрю Даути (первый раунд в 2010 году). Лидером по этому показателю за последние 30 лет является Натан Маккиннон (10 очков в первом раунде в 2014 году).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Во втором раунде Кубка Стэнли — 2024 «Даллас» сыграет с «Колорадо Эвеланш».