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Форвард «Далласа» Уайатт Джонстон повторил достижение Сергея Самсонова в плей-офф НХЛ

Форвард «Далласа» Уайатт Джонстон повторил достижение Сергея Самсонова в плей-офф НХЛ
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Этой ночью прошёл седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и вышли в следующий раунд розыгрыша.

Нападающий «Старз» Уайатт Джонстон отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, за всю серию с «Вегасом» 20-летний Джонстон набрал 7 (4+3) очков. Этот результат помог молодому канадцу выйти на шестое место в истории НХЛ с сезона-1993/1994 по количеству набранных очков в серии плей-офф среди игроков 20 лет или моложе, сравнявшись с Сергеем Самсоновым (первый раунд в 1998 году), Сидни Кросби (финал конференции в 2008 году) и Дрю Даути (первый раунд в 2010 году). Лидером по этому показателю за последние 30 лет является Натан Маккиннон (10 очков в первом раунде в 2014 году).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Во втором раунде Кубка Стэнли — 2024 «Даллас» сыграет с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 7-й матч
06 мая 2024, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Джонстон – 14:34 (5x5)     1:1 Хауден (Амадио, Карлссон) – 35:25 (5x5)     2:1 Факса (Смит, Харли) – 40:44 (5x5)    
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