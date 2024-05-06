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Крис Крайдер вышел на третье место по очкам в плей-офф НХЛ в составе «Рейнджерс»

Крис Крайдер вышел на третье место по очкам в плей-офф НХЛ в составе «Рейнджерс»
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Американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер вышел на третье место по очкам в истории франшизы в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Рослович, Фокс) – 02:46 (5x5)     1:1 Славин (Ахо, Гюнцель) – 03:48 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 10:05 (5x4)     3:1 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 16:28 (5x4)     3:2 Нечас (Мартинук, Орлов) – 42:48 (5x5)     4:2 Панарин (Лафреньер) – 48:21 (5x5)     4:3 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15 (6x5)    

Напомним, в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:3. В этой встрече Крайдер отметился двумя результативными передачами, набрав 69-е очко в плей-офф НХЛ в составе «Рейнджерс».

По этому показателю он обошёл Роди Гилберта и занял третье место. Следующей целью Крайдера является Марк Мессье, на счету которого 80 очков. Рекордсменом по очкам в плей-офф НХЛ в составе «Рейнджерс» является Брайан Лич (89).

В первом раунде «Рейнджерс» выиграли серию у «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-0.

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 очков.

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