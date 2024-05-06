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Крис Крайдер вышел на третье место по очкам в плей-офф НХЛ в составе «Рейнджерс»

Американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер вышел на третье место по очкам в истории франшизы в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:3. В этой встрече Крайдер отметился двумя результативными передачами, набрав 69-е очко в плей-офф НХЛ в составе «Рейнджерс».

По этому показателю он обошёл Роди Гилберта и занял третье место. Следующей целью Крайдера является Марк Мессье, на счету которого 80 очков. Рекордсменом по очкам в плей-офф НХЛ в составе «Рейнджерс» является Брайан Лич (89).

В первом раунде «Рейнджерс» выиграли серию у «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-0.

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 очков.

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