Самый необычный гол сезона в хоккее. Из своей зоны ударом из бейсбола

3 февраля в чемпионате Германии по хоккею состоялся весьма весёлый матч. В Вольфсбурге одноимённая команда принимала «Ингольштадт» — это клубы, решающие на данный момент совершенно разные задачи. Хозяева плетутся в конце турнирной таблицы DEL-лиги, занимая предпоследнее место, и имеют лишь призрачные шансы на попадание в квалификацию плей-офф. «Ингольштадт» же находится на своём привычном месте в середине первой восьмёрки, и у команды остаётся хорошая возможность подняться повыше.

Самый курьёзный победный гол в истории

К очной встрече соперники подошли в разной форме. «Вольфсбург» проиграл три встречи подряд, а «Ингольштадт», напротив, приехал в гости в отличном настроении после двух успешных поединков. Словом, это была игра команд из разных весовых категорий как в разрезе всего турнира, так и с учётом последних матчей.



Матч получился на загляденье. Пиршество для хоккейных гурманов и изрядное количество нервов для главных тренеров. Впрочем, результативный хоккей можно было предвидеть. «Вольфсбург» в немецком чемпионате идёт на втором месте по количеству пропущенных шайб, а оборона «Ингольштадта» — худшая среди клубов из первой пятёрки. Так что голевая перестрелка была весьма вероятна, и она началась без раскачки. Гости повели 2:0 к 14-й минуте первого периода, хозяева отыгрались ещё до перерыва. Во втором отрезке матча соперники обменялись ещё парой голов, причём чешский форвард «Вольфсбурга» Петр Поль оформил хет-трик.

4:4 после 40 минут матча, развесёлая игра без ворот – в третьем периоде немногочисленных зрителей на «Айс Арене» в Вольфсбурге ожидала развязка. Да ещё какая! Сначала команды привычно уже обменялись заброшенными шайбами, а при счёте 5:5 за четыре с половиной минуты до конца основного времени случился один из самых удивительных голов в истории хоккея. После позиционной атаки «Вольфсбурга» в зоне гостей шайба по воздуху отскочила к американскому центрфорварду «Ингольштадта» Бретту Ольсону, который, проявив незаурядные бейсбольные способности, отправил её точно в створ ворот соотечественника Джерри Куна.

Видео можно посмотреть на канале Hockeyweb — Das Eishockey-Magazin в YouTube.



Сложно сказать, что в тот момент произошло с Куном. Когда видишь такие шайбы, вспоминается легендарный гол Андрея Маркова в ворота Бориса Тортунова в финале Евролиги-1998/99. Или неоднократные успешные выстрелы Андрея Кутейкина со своей половины площадки. Наконец, где-то рядом знаменитая шайба Владимира Копотя в четвертьфинале Олимпиады-2002. Но гол из немецкого чемпионата, сооружённый двумя американцами, уникален своим исполнением. Забить победный гол броском с лёта со своей половины площадки – это действительно впечатляет!

«Вольфсбург» от такого удара оправиться не сумел. Буквально через полминуты хозяева пропустили седьмую шайбу, а затем «Ингольштадт» уже без потрясений довёл матч до победы. Сверхрезультативная игра закончилась со счётом 5:7 и вошла в историю благодаря удивительной победной шайбе.

Американские творцы немецкого чуда

Кто же эти два американца, заставившие говорить о рядовом матче немецкого первенства? Бретт Ольсон – 31-летний центрфорвард, выступающий за «Ингольштадт» второй сезон. Большую часть карьеры Ольсон, которого миновала процедура драфта НХЛ, провёл в NCAA и АХЛ, где стабильно набирал 35-40 очков за сезон. Три года назад Бретт перебрался в Европу, сначала поиграл в австрийской лиге за «Зальцбург», а сейчас уже второй год выступает в немецком первенстве. Ольсон – довольно скромный нападающий третьего-четвёртого звена, и этот момент для него, безусловно, настоящий звёздный час.

Карьера голкипера Джерри Куна во многом повторяет путь Ольсона. Он не был задрафтован в сильнейшей лиге мира, затем какое-то время поиграл в Северной Америке и отправился покорять Европу. Кун выступал за словенскую «Олимпию» в той же самой открытой австрийской лиге (EBEL), заглядывал на один сезон в итальянский чемпионат, а сейчас уже четвёртый год играет в Германии. В «Вольфсбурге» Кун поровну делил игровое время с ещё одним американским голкипером Дэвидом Леджио, но имел куда более худшую статистику, так что сильно удивляться такому фортелю от Куна не стоит.

Кстати, спустя неделю после этого курьёза Куна обменяли из «Вольфсбурга» в клуб второго немецкого дивизиона «Кассель Хаскес». Ошибка, может быть, здесь ни при чём, но получилось символично.