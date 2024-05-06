Ротенберг: сегодня в Омске атмосфера лучше, чем на МЧМ, чем на Кубке мира. Я там был

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после крупной победы над сборной Беларуси (4:0) сравнил атмосферу на матчах команды с Кубком мира.

— Насколько важно сборной России играть в регионах всегда, а не только в период изоляции от крупных турниров?

— Это очень важно. У нас строятся замечательные дворцы: в Омске, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Это развитие, и мы делом докажем всем. Сегодняшняя атмосфера – лучше, чем в Канаде, потому что люди душой болеют. Лучше, чем на МЧМ – я там был. Лучше, чем на Кубке мира – мы были в Торонто в 2016-м. Сегодня в Омске лучше была атмосфера, это я от себя могу сказать, я там был на местах, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.