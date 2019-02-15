«Торонто» без русских? Кого нужно обменять, чтобы выиграть Кубок Стэнли

Митч Марнер стоял в углу раздевалки на следующее утро после того, как Остону Мэттьюсу выписали новый пятилетний контракт на $ 11,6 млн за сезон. «Это отличный контракт для него. Я очень рад за Остона, это здорово и для команды. Мы все хотим, и я в том числе, долгое время быть в стане «кленовых листьев». Я уверен, что это произойдёт», — сказал Марнер с некоторой тоской в глазах. Сейчас лучший бомбардир «Торонто» в регулярном чемпионате-2018/19 играет за смешные $ 894 тыс., но всё должно измениться летом, когда 21-летний форвард станет ограниченно свободным агентом.

Для «Торонто» нынешний сезон — первый, когда команда полностью «упакована» для главной цели — победы в розыгрыше Кубка Стэнли. Изголодавшиеся по успехам болельщики «Мэйпл Лифс» с нетерпением ждут хорошей игры в плей-офф, но менеджмент клуба находится в непростой ситуации. После щедрот, проявленных по отношению к забастовщику Вильяму Нюландеру и Остону Мэттьюсу, «Торонто» нужно на что-то подписывать Марнера, Каспери Капанена, Андреаса Юнссона и Джейка Гардинера. Оставшихся под потолком зарплат 15 млн на всех явно не хватит, а потеря любого из трёх перечисленных форвардов может стать чувствительным ударом по «окну возможностей» для прославленного клуба.



Это значит, что генеральному менеджеру «кленовых» нужно освобождать дополнительное место в платёжке. Как знать, возможно, «Торонто» станет сенсацией и перед дедлайном сделает ещё какое-нибудь крупное приобретение — тогда свобода под потолком станет ещё более важным фактором. И единственным инструментом её обретения будет обмен кого-либо из нынешних игроков. Кто же может попасть на трансфер?

Кэпхит — $ 6,96 млн до 2024 года.

Шведский форвард добрых три месяца держал в напряжении всех, торгуясь за новый контракт. Даже риск пропустить весь сезон в НХЛ не заставил Нюландера серьёзно «подвинуться», и Дубасу пришлось тратить на Вильяма очень серьёзные деньги. Как только швед влился в сезон, выяснилось, что Нюландер банально плохо готов: в 29 матчах он забил только 3 гола и заработал отрицательный показатель полезности. Всё это резко контрастирует с его зарплатой в нынешнем году ($ 12 млн) и вызывает естественное раздражение у болельщиков.



Слухи о том, что Нюландер своей забастовкой испортил отношения и с фанатской базой, и с руководством, начали ходить задолго до подписания контракта. Пункт о запрете на обмен по желанию игрока вступит в силу лишь в 2023 году, и если учесть нынешний спад Вильяма, вероятность его обмена можно считать достаточно высокой. «К нему наверняка будет интерес на рынке. Это касается и дедлайна, и летнего периода сделок», — отметил обозреватель Sportsnet Люк Фокс.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Кэпхит — $ 6,25 млн до 2020 года.



Когда речь заходит о Марло, то неизбежно в разговорах всплывает цифра возраста. Патрику уже 39 лет, а его контракт будет действовать ещё один сезон — тот самый сезон, когда должны активироваться новые договоры Мэттьюса и Марнера. Вероятность обмена Марло именно в дедлайн может считаться невысокой, однако есть серьёзные предпосылки к тому, что Патрик проводит свой последний сезон за «Торонто». 1 июля он заберёт свой подписной бонус в размере $ 3 млн, после чего «кленовые листья» должны будут ему заплатить лишь $ 1,25 млн оставшейся за год зарплаты.



«Сан-Хосе», где Марло играл всю карьеру, несомненно захочет, чтобы легенда клуба завершил свою карьеру именно в «Шаркс», тем более что нынешняя форма «акул» также позволяет рассчитывать на хорошую кубковую кампанию. 28 очков в 58 матчах нынешнего сезона — не слишком впечатляющий показатель для столь крупной «рыбы», и обмен Марло в дедлайн можно будет считать неплохой работой на будущее.

«Если посмотреть на карьеру Пэтти, то у него всегда были подобные приливы и отливы. У него были моменты, когда дела шли нехорошо. Когда тебе 25 и у тебя что-то не выходит, все говорят: «Ничего страшного». Когда становишься старше и попадаешь в яму, то говорят, что ты уже закончился. Колёса ещё крутятся, Марло ещё не закончил», — подбодрил ветерана главный тренер Майк Бэбкок.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».

Кэпхит — $ 863 тыс до 1 июля 2019 года.



В нынешнем сезоне Капанен просто взлетел: 18 голов и 18 передач в 57 матчах, 3 победных шайбы при великолепном показателе полезности (+14). Финн идёт по графику, позволяющему рассчитывать на 50 очков в конце сезона, хотя его куда чаще используют в спецбригаде меньшинства, нежели для реализации численного преимущества. Его торговая ценность очень высока, и Капанен сполна воспользовался своим шансом во время забастовки Нюландера: из форварда четвёртого звена он превратился в форварда топ-6, который играет очень стабильно.



В то же время Дубас вряд ли сможет предложить Капанену контракт больше, чем на $ 3 млн за сезон, потому что тогда «Торонто» не сможет сохранить Марнера. «Капанен и Андреас Юнссон только считаются новичками. Но они уже опытные игроки в этой лиге, они хорошо прогрессировали под руководством Бэбкока после выступлений за фарм-клуб. Мы продолжаем наблюдать за тем, как они растут и взрослеют. Мы знаем, что им нужны новые контракты. Не исключены переговоры, но, возможно, они начнутся только после дедлайна», — расплывчато сказал Дубас, которому скоро предстоит делать нелёгкий выбор.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

н. Андреас Юнссон

Кэпхит — $ 787 тыс до 1 июля 2019 года.



Ситуация с Юнссоном очень схожа с положением Капанена. 24-летний швед набрал 31 (15+16) очко в 51 матче, хотя большую часть матчей отыграл в четвёртом звене. Неделю назад он стал первым игроком «Торонто» за 14 лет, кто смог набрать 4 очка менее, чем за 12 игровых минут. Юнссон умело сочетает жёсткость и силовую борьбу с умением завершить голевой момент, а такие хоккеисты всегда очень ценятся тренерами старой школы.



«Да, он делает своё дело. Самое замечательное в Юнссоное то, что не сидел и не ныл: «Дайте мне игровое время, я мало играю». Он просто решил набирать очки и посмотреть, достаточно ли умён тренер, чтобы понять и увидеть это», — с улыбкой охарактеризовал шведа Майк Бэбкок. Как и Капанен, Юнссон нужен команде, но то, сколько он будет стоить, Дубасу явно не понравится.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

н. Коннор Браун

Кэпхит — $ 2,5 млн до 2020 года.



Три года назад, будучи новичком, Браун добрался до отметки в 20 голов. После контракта новобранца он уступил клубу, согласившись на скромный «мостик», который через год позволит ему стать неограниченно свободным агентом. Браун является одним из любимчиков Бэбкока, поскольку сполна отрабатывает в обороне, «убивает» штрафы, не пропускает матчей из-за травм и спокойно выдерживает грязную работу на пятачке, освобождая лёд для технарей.



По слухам, Брауна был бы не прочь видеть в «Эдмонтоне» его старый приятель Коннор Макдэвид, с которым они вместе играли за «Эри Оттерз» в лиге Онтарио.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».

Кэпхит — $ 4,5 млн до 2024 года.



Трудно представить, что «Торонто» захочет избавиться от редкого для своего состава праворукого защитника, но контракт на $ 31,5 млн, выписанный Никите Лу Ламорелло в 2017 году, выглядит излишне щедрым.



Зайцев входит в 25 худших защитников лиги по средней стоимости одного набранного очка: за каждый из 7 баллов, набранных Никитой, «Торонто» заплатил $ 642 тыс. Россиянину 27 лет, и хотя он продолжает играть очень много, его результативность снижается. Если команду покинет Джейк Гардинер, Зайцева могут оставить, но многое будет зависеть от способности молодых Тимоти Лильегрена и Расмуса Сандина достойно влиться в состав в самое ближайшее время.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Вне конкурса

з. Игорь Ожиганов, кэпхит $ 925 тыс до 1 июля 2019 года.



После покупки «кленовыми листьями» Джейка Маззина Ожиганов прочно сел в запас, откуда не выходит уже 8 матчей подряд. Нельзя сказать, чтобы для Ожиганова нынешний сезон получился провальным, но твёрдое место в основе Игорь так и не заработал, а ряд заметных индивидуальных ошибок, допущенных в начале сезона, заметно осложнил отношения с болельщиками. После окончания сезона Ожиганов станет ограниченно свободным агентом, и уже сейчас понятно, что на его услуги «кленовые листья» больше не рассчитывают. Защитник вполне может стать частью обмменного «пакета» игроков перед дедлайном, но самым вероятным сценарием будет его летнее возвращение в КХЛ.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.