Как могут измениться пары плей-офф. Главные интриги концовки КХЛ

До конца регулярного чемпионата КХЛ осталось два тура. Кое-кто уже знает своего соперника по первому раунду. К примеру, точно сыграют друг с другом «Йокерит» и московское «Динамо». Но большинство пар по-прежнему не определено. Рассказываем о главных интригах заключительной части регулярки.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Завоюет ли ЦСКА Кубок Континента?

Команде Игоря Никитина осталось сделать один шаг, чтобы выиграть регулярный чемпионат и завоевать Кубок континента. Для этого московским «армейцам» нужно выиграть дома у «Локомотива», ведомого бывшим главным тренером красно-синих Дмитрием Квартальновым. В таком случае москвичи будут в недосягаемости от главного и единственного конкурента в лице СКА. Но напомним, что обладатель Кубка континента до сих пор ни разу не выиграл Кубок Гагарина. ЦСКА явно намерен нарушить эту традицию.

Оставшиеся матчи

ЦСКА: «Локомотив» (д), «Динамо» Р (д)



СКА: «Нефтехимик» (г), «Трактор» (г).

Удержит ли «Спартак» шестое место?

Это важно. Ведь седьмая команда Запада на 90% будет играть в первом раунде со СКА (оставшиеся 10% — с ЦСКА). Конечно, лучше сразиться с «Локомотивом», который застолбил за собой третью строчку. Всё-таки с «железнодорожниками» шансов на успех больше. В предпоследнем туре спартаковцам играть в гостях с ХК «Сочи». Матч важен с турнирной точки зрения. Учитывая, что москвичи на спаде, можно ожидать любого результата. Более того, в теории «Спартак» вообще может скатиться на восьмое место, если продолжит разбазаривать очки, а сочинцы и подольчане возьмут свои. «Сочи», кстати, до сих пор официально не попал в плей-офф, поэтому разбрасываться очками южане не намерены.



Оставшиеся матчи



«Спартак»: ХК «Сочи» (г), «Северсталь» (г)



ХК Сочи: «Спартак» (д), «Слован» (д).

Обгонит ли рижское «Динамо» команду Белова?

«Витязь», проигравший шесть последних матчей, поставил себя в непростое положение. На расстояние вытянутой руки к подольскому клубу приблизилось рижское «Динамо». На данный момент команды разделяет всего одно очко.

Правда, помимо этого преимущества, у «Витязя» есть ещё одного – количество побед в основное время. В случае равенства баллов выше окажется коллектив Валерия Белова. Но шансы на плей-офф у рижан всё же есть. Причём неплохие. Для этого нужно выигрывать обе оставшихся встречи и надеяться на потерю очков «Витязем».



Оставшиеся матчи



«Витязь»: «Динамо» Мн (д), «Автомобилист» (д)



«Динамо» Р: «Северсталь» (г), ЦСКА (г).

Выйдет ли «Ак Барс» на Уфу?

Куда более запутанная ситуация в Восточной конференции. Пока точно ясно, что первым стал «Автомобилист», вторым – «Барыс». А вот за третье место (занявшая его команда сыграет в первом раунде с «Салаватом Юлаевым) идёт ожесточённая борьба. Все точки над «i» теоретически может расставить «Ак Барс», если выиграет в Уфе «зелёное дерби». В таком случае команда Зинэтулы Билялетдинова наберёт 83 очка.



«Авангард», которому осталось сыграть последний матч, может набрать максимум столько же, однако уступит казанцам по количеству побед в основное время. Но казанцам придётся оглядываться на результат московского матча «Динамо» и «Металлурга». «Магнитка» благодаря победе сможет обойти «барсов». Всё будет зависеть от игры «металлургов» в российской столице, а также, в случае победы «Металлурга», от заключительного тура, в котором коллективы Яндача и Билялетдинова встретятся друг с другом в Магнитогорске. Ситуация закручена до предела.



Оставшиеся матчи



«Ак Барс»: «Салават Юлаев» (г), «Металлург» (г)



«Авангард»: «Сибирь» (д)



«Металлург»: «Динамо» М (г), «Ак Барс» (д).

«Сибирь» в печали, а «Ак Барс» идёт на Уфу. В КХЛ осталось сыграть два тура «Трактор» сделал важный шаг к розыгрышу Кубка Гагарина, а «Ак Барс» жаждет встречи с «Салаватом Юлаевым».

Сотворит ли «Сибирь» чудо?

Но не всё зависит от самой «Сибири». Гостевая победа «Трактора» над московским «Динамо» накануне серьёзно осложнила шансы сибиряков на попадание в плей-офф. Шансы, пожалуй, не более 5%. Что для нужно попадания в Кубок Гагарина? У «Сибири» осталась единственная возможность стать восьмой на Востоке. Для этого новосибирцам нужно выиграть оба своих матча и рассчитывать на то, что «Трактор» не наберёт ни одного балла в своих заключительных играх. В таком случае Новосибирск окажется выше уральцев по количеству побед в основное время.



Расклад сложный. Особенно, учитывая нестабильность «Сибири». Но теоретически вероятный. Команде Александра Андриевского поможет лишь чудо. «Трактор», кстати, может стать и седьмым. Особенно учитывая тот факт, что в следующем матче челябинцам играть с идущим седьмым «Торпедо». Для начала «Трактору» нужно выиграть в основное время, а дальше надеяться на другие расклады.

Оставшиеся матчи



«Торпедо»: «Трактор» (д), «Динамо» М (г)



«Трактор»: «Торпедо» (г), СКА (д)



«Сибирь»: «Автомобилист» (д), «Авангард» (г).



Если бы плей-офф начинался сегодня, пары выглядели бы следующим образом:

Запад

ЦСКА – «Витязь»

СКА – ХК «Сочи»

«Локомотив» — «Спартак»

«Йокерит» — «Динамо» М

Восток

«Автомобилист» — «Трактор»

«Барыс» — «Торпедо»

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

«Авангард» — «Металлург».