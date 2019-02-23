Оставшиеся без плей-офф на Западе. Что им делать и как жить дальше?

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2018/19 остался позади, для четырёх клубов Западной конференции сезон закончен досрочно. Как дальше жить рижскому и минскому «Динамо», «Северстали» и «Словану» и какие ошибки были допущены? Разбираемся в ситуации.

«Нужен только спортивный принцип». Верить ли рейтингу клубов КХЛ? Когда за три недели клуб превращается из главного аутсайдера в неприкосновенного участника следующего сезона.

«Слован»

Место на Западе: 12-е

Место в общей турнирной таблице: 25-е

Почему не попали: в Братиславе слабо сработал тренерский штаб во главе с Владимиром Орсагом. Странно, что этого тренера вообще не отправили в отставку. Более того, «орлы» планируют продолжить с ним сотрудничество. Много вопросов и к комплектованию команды. Зачастую в «Словане» играют второсортные европейские или североамериканские хоккеисты. Просто сравните составы словаков и, скажем, «Йокерита». Разница огромна. Такое ощущение, что никакой плей-офф «Словану» попросту не нужен. Так зачем тогда выступать в КХЛ и занимать чужое место? Можно легко заявиться в родную словацкую Экстралигу.

Что нужно изменить: если «Слован» всё же хочет продолжить выступать в Континентальной лиге, то руководству команды нужно кардинально менять философию клуба. Забыть такое понятие, как задолженность по зарплатам, но и распродаж во второй части чемпионата не устраивать. То, что мы видели в концовке регулярки, не лезет ни в какие рамки. Три пятёрки в заявках на матчи, форвард, переодетый во вратаря. Разве это нормально? Подобные вещи позорят не только сам клуб, но и всю КХЛ.

«Динамо» (Минск)

Место на Западе: 11-е

Место в общей турнирной таблице: 24-е

Почему не попали: в столице Беларуси изначально не угадали с тренером. Ещё на предсезонных сборах было понятно, что ничего хорошего от штаба Горди Дуайера ждать не стоит. Команде ставилась непонятная тактика, поражения на турнирах шли одно за другим. Казалось, что клуб усилился сильными легионерами, но и они как-то сникли на фоне общей массы средних игроков. У «Динамо» не было костяка команды, способного повести всех остальных за собой. Ещё и травмы свалились в самый ненужный момент.

Что нужно изменить: клубную концепцию. Минскому «Динамо» наконец-то нужно определиться, чего хотят «зубры»: работать на сборную страны или иметь сильный клуб в КХЛ. Поползли слухи, что минчане и вовсе могут сыграть с «Юностью» за право выступать в Континентальной лиге. Да, пока это просто разговоры, но дыма без огня не бывает, так что будем продолжать внимательно следить за ситуацией. Минску нужен сильный генменеджер. Некогда таковым был Владимир Бережков, однако затем произошли всем известные события.

«Северсталь»

Место на Западе: 10-е

Место в общей турнирной таблице: 22-е

Почему не попали: череповчане очень многое упустили на старте нынешнего сезона. Их ситуация чем-то похожа на ту, в которую на Востоке попала «Сибирь». Когда в Череповце опомнились, сменили руководство, назначили нового тренера и устроили чистку состава, уже было поздно. Догнать ускакавшие вперёд команды и запрыгнуть на седьмое или восьмое место практически не представлялось возможным. С приходом нового руководства дела «сталеваров» наладились, у команды появился собственный стиль. В следующем сезоне («Северсталь» обязательно должна остаться в КХЛ) череповчане наверняка будут серьёзно конкурировать за право сыграть в плей-офф.

Что нужно изменить: что нужно было изменить – в клубе изменили уже по ходу сезона. Новое руководство и главный тренер навели порядок, как в организационном плане, так и в самой команде. Главная проблема «Северстали» — у неё есть богатый покровитель, но он не фанат хоккея. Опять же, приведём пример. Есть «Магнитка» и есть Виктор Рашников, который пестует любимый клуб и вкладывает в него огромные средства. Алексею Мордашову, складывается впечатление, хоккей не слишком интересен. «Северсталь» имеет стабильный бюджет, там никогда не бывает задержек по зарплате, но дорогостоящих хоккеистов в Череповец не пригласить – на них банально не хватает денег. А ведь в теории череповчане могли оказаться на уровне Уфы или Казани.

«Матч гордости» «Северстали» стал матчем жизни для рижского «Динамо» Подопечные Анкипанса победили, но сильно легче им от этого не стало.

«Динамо» (Рига)

Место на Западе: 9-е

Место в общей турнирной таблице: 16-е

Почему не попали: упустили свои шансы в концовке регулярки. По сути, рижане закопали себя собственными руками. Ну как, скажите, можно было проиграть минскому «Динамо» и «Словану», пускай и в гостях? И это в самый ответственный момент, когда борьба за плей-офф выходила на финишную прямую.

В целом же Рига произвела позитивное впечатление. Хочется, чтобы эта команда сохранилась в более-менее прежнем виде и на следующий год. Аналогичное желание у председателя совета правления рижан Юриса Савицкиса. Но возможности у Риги скромные, многих лидеров могут перекупить. К примеру, Мэтью Майоне или Линуса Виделля.

Что нужно изменить: включаться в борьбу сразу, с первого тура. Поработать над психологией и не проигрывать тогда, когда можно и нужно спокойно брать свои очки. Попробовать увеличить бюджет, так как сейчас меньше рижских динамовцев на игроков тратит только «Адмирал». В целом же работа в Риге налажена, провалов нет, но есть определённые нюансы, которые мешают клубу выйти на новый уровень.