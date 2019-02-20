«Матч гордости» «Северстали» стал матчем жизни для рижского «Динамо»

Подопечные Анкипанса победили, но сильно легче им от этого не стало.

Череповецкий «Матч гордости»

Сезон-2018/19 сложился для «Северстали» невероятно тяжело. Команда-открытие прошлого года в межсезонье потеряла ряд лидеров, в том числе лучшего бомбардира Дмитрия Кагарлицкого и основного вратаря Юлиуса Гудачека. Менеджерам череповецкого клуба не удалось найти ушедшим лидерам достойной замены. К тому же «Северсталь» практически полностью не угадала с легионерским составом (разве что к Доминику Фурху сложно предъявлять какие-то претензии). Смена главного тренера и вынужденная перестройка состава по ходу сезона помогла череповецкому клубу встряхнуться. Однако поезд к Кубку Гагарина уже ушёл. После попадания в плей-офф-2018 «сталевары» задолго до конца нынешнего чемпионата потеряли шансы на повторение прошлогоднего успеха.

При этом с точки зрения маркетинга «Северсталь» продолжает работать изо всех сил, не покладая рук. В начале сезона череповецкий клуб провёл специальный ретро-уикэнд. В октябре перед матчем с «Автомобилистом» в Череповце вспоминали времена, когда «сталевары» были одними из лидеров Суперлиги, и дважды выигрывали медали чемпионата России – бронзу в 2001 году и серебро в 2003-м.

«Северсталь» вспомнила бронзу-2001. Против лучшей команды КХЛ это не помогло «Автомобилист» начал новую победную серию.

На этот раз руководством «Северстали» было принято решение посвятить матч регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» Дню защитника Отечества. По этому поводу череповецкий клуб анонсировал специальный «Матч гордости». Игра с рижанами была посвящена Краснознаменному Северному флоту ВМФ ВС России и всем вологжанам, которые служили и продолжают нести службу в настоящий момент.

Не секрет, что жителей Череповца и Вологодской области с Северным флотом связывают давние близкие отношения, а один из тяжёлых атомных ракетных крейсеров стратегического назначения даже носит имя «Северсталь». В прошлом сезоне «Матч гордости» череповчане проводили с ярославским «Локомотивом».

«Северсталь» выйдет на матч с рижским «Динамо» в специальной форме

Неожиданный матч дня в КХЛ

Глядя в начале сезона на календарь регулярного чемпионата КХЛ, вряд ли хоть кому-нибудь из числа журналистов, экспертов или простых любителей хоккея пришло бы в голову окрестить игру «Северстали» и рижского «Динамо» как один из центральных матчей игрового дня. На 20 февраля 2019 года в Уфе было назначено «зелёное дерби», а в Москве были запланированы две игры с громкой афишей: ЦСКА – «Локомотив» и «Динамо» ¬– магнитогорский «Металлург». Однако турнирные расклады свидетельствовали о том, что именно матч в Череповце имел повышенное значение для обеих команд.

«Северсталь», хоть и потеряла шансы на попадание в плей-офф, продолжает вести заочный спор с «Адмиралом» и «Амуром» в общей таблице КХЛ. Три худшие российские команды нынешнего сезона за два матча до конца чемпионата располагались друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Высокий вклад спортивного результата в многострадальный рейтинг клубов ведь ещё никто не отменял.

Февральское заявление президента КХЛ Дмитрия Чернышенко о главных кандидатах на исключение из лиги по окончании сезона стало дополнительной мотивацией для подопечных Андрея Разина. 18 февраля масла в огонь подлил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, заявивший, что «Адмиралу» уже ничего не угрожает, и команда продолжит выступать в КХЛ. Таким образом, «Северсталь» ещё больше приблизилась к возможному исключению из лиги.

«Адмирал» уже остался в КХЛ. Рейтинг клубов – филькина грамота? Теперь лигу может ждать большой скандал. Во всём виновата поспешность клуба из Владивостока.

В свою очередь подопечные Гиртса Анкипанса после трёх побед подряд вплотную приблизились к занимающему восьмое место в Западной конференции «Витязю». Перед последними матчами «регулярки» у рижан не оставалось ни малейшего права на ошибку. Чтобы пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина коллективу из столицы Латвии было необходимо брать максимальное количество очков, и при этом надеяться на осечки конкурентов. Неслучайно такую игру было поручено судить одному из самых статусных арбитров лиги Роману Гофману.

Форма «Северстали» в стиле Северного флота

Программа дня в Череповце носила насыщенный характер. Днём в Ледовом дворце состоялась товарищеская игра, в которой команда Северного флота встретилась со сборной хоккейного клуба «Северсталь». В составе череповецкого клуба на лёд вышли ряд игроков молодёжной команды «Алмаз», а также сотрудники «Северстали», в том числе директор команды Михаил Хорошков.

Болельщики могли добраться до арены при помощи организованных клубом шаттл-басов. В фойе Ледового дворца были открыты тематические зоны, в которых проводились разнообразные конкурсы для детей и взрослых. На интерактивной площадке «Патриот» можно было увидеть арсенал времён Великой Отечественной войны, в том числе винтовку Мосина, пулемёт Максим или легендарный армейский внедорожник «Виллис».

Игроки «Северстали» вышли на лёд в специально изготовленном комплекте формы, стилизованном под форму моряков и с использованием эмблемы Северного флота ВМФ ВС России. Почётным гостем стал контр-адмирал Краснознамённого Северного флота ВМФ России Сергей Гришин. Ему и было доверено право произвести символическое вбрасывание.

Ураганный старт и размеренное продолжение

Гости с первых минут взяли инициативу в свои руки. Защитник «Северстали» Джеффри Кинрейд схватил удаление за выброс шайбы, и наказание последовало незамедлительно. Гинтс Мейя из-за ворот нашёл точной передачей Андриса Джериньша, которому промахнуться было сложнее, чем поразить ворота. 31-летний Джериньш соперника не простил, открыв счёт в матче. Пропущенный гол не стал шоком для «сталеваров». Чтобы восстановить равновесие хозяевам хватило двух минут. Вадим Кудако от синей линии набросил шайбу на пятачок рижского «Динамо», где самым расторопным оказался Иван Николишин.

Команды, словно испугавшись такого резкого начала, заметно сбавили темп. В оставшееся время первого периода игра шла практически без ворот. Большую часть времени шайба находилась, либо в средней зоне, либо в углах площадки. За стартовый отрезок на двоих команды произвели всего 11 бросков в створ ворот. Игроки «Северстали» шесть раз побеспокоили Тимура Билялова, а рижане пять раз угрожали воротам Фурха.

Дарзиньш отправил «Северсталь» в нокдаун

Размеренное течение матча продолжалось почти до середины второго периода, когда веское слово сказали лидеры рижан. Лучший бомбардир гостей Линус Виделль ворвался в зону «Северстали» по правому флангу, стянул на себя всё внимание защитников и элегантной передачей нашёл свободного Лауриса Дарзиньша, который без труда переиграл Фурха.

Видео гола можно посмотреть на сайте КХЛ.

В отличие от первого периода, в этот раз у хозяев мгновенного ответа не нашлось. После пропущенного гола «Северсталь» напоминала боксёра, отправленного в нокдаун. Гости царили на площадке и создавали один момент за одним, не давая «Северстали» поднять головы. В подобной ситуации очередной гол в ворота Фурха был лишь делом времени. Так и произошло. Колтон Гиллис и Брэндон Макмиллан разыграли эффектную комбинацию, которую красиво завершил Рихардс Маренис. Главному тренеру хозяев не оставалось ничего, кроме как брать тайм-аут. Разину удалось достучаться до подопечных. «Сталевары» сумели завладеть шайбой и заработали большинство. Реализовать лишнего «Северстали» не удалось, зато удалось забросить шайбу при игре в равных составах. Владислав Кодола идеальным броском вернул интригу в матч.

«Динамо» победило, но для плей-офф нужно чудо

Не успел начаться третий период, как в безобидной ситуации удалился защитник «Северстали» Иван Глазков. Первой спецбригаде «Динамо» хватило 29 секунд, чтобы вновь огорчить хозяев. Участник Матча звёзд КХЛ – 2019 Мэтью Майоне мощно зарядил от синей линии, Фурх отразил шайбу перед собой, а Дарзиньш подкараулил отскок. Для 34-летнего символа рижан эта шайба стала второй в матче и 18-й в нынешнем сезоне.

Видео гола можно посмотреть на сайте КХЛ.

Несмотря на неудовлетворительные результаты, череповецкие болельщики свою команду не бросают. Стопроцентной посещаемости у «Северстали» нет, но трибуны точно не выглядят пустыми, вот и в этот раз за игрой наблюдало более 3.5 тыс. зрителей. Не самая плохая посещаемость для буднего дня и для команды, давно потерявшей шансы на плей-офф. К тому же в день матча дождь зарядил с самого утра и прекращался лишь на кратковременное отрезки. Болельщики гнали «Северсталь» вперёд, и их любимцы смогли отблагодарить их заброшенной шайбой.

Это защитник Иван Лекомцев удачно подключился к атаке, и с пятака сумел поразить ворота Билялова. Болельщики принялись требовать ещё одной заброшенной шайбы, и они её увидели. Грубейшая ошибка динамовцев в своей зоне привела к выходу Богдана Якимова «один в ноль» с Биляловым. Якимов свой шанс не упустил, переведя игру в дополнительное время. В овертайме всё решила шайба Виделля.

«Динамо» сумело одержать такую нужную победу и продлить удачную серию до четырёх встреч. Однако вряд ли выигранный матч сильно улучшил настроение рижан, ведь победили и оба конкурента за попадание в плей-офф. ХК «Сочи» сломил сопротивление «Спартака», а «Витязь» победил минское «Динамо». Теперь рижанам остаётся рассчитывать лишь на чудо. Чтобы впервые за пять лет принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина, «Динамо» нужно не только на выезде побеждать ЦСКА, но и верить в осечку «Витязя».