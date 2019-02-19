«Нужен только спортивный принцип». Верить ли рейтингу клубов КХЛ?

На Дальнем Востоке, в том числе и официальные лица, в открытую говорят, что «Адмирал» точно сохранит прописку в КХЛ на следующий сезон. За клуб из Владивостока можно и нужно порадоваться, ведь с приходом нового руководства в хозяйстве «моряков» навели порядок. Но остальные клубы, находящиеся в зоне риска, заметно напряглись. Мы решили тщательно разобраться в проблеме и задать нашим экспертам следующий вопрос:



— Можно ли доверять рейтингу клубов КХЛ, когда его аутсайдер за три недели (1 февраля Дмитрий Чернышенко назвал «Адмирал» аутсайдером рейтинга), ещё до окончания регулярного чемпионата, получает статус «неприкасаемого» в вопросе исключения клубов из лиги, о чём открыто говорят руководители «Адмирала» и губернатор Приморского края?

«Адмирал» уже остался в КХЛ. Рейтинг клубов – филькина грамота? Теперь лигу может ждать большой скандал. Во всём виновата поспешность клуба из Владивостока.

Своё мнение высказали трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, олимпийский чемпион Александр Пашков и бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд.

«Нужен не рейтинг, а спортивный принцип перехода»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов выступает исключительно за спортивный принцип исключения команд. Тогда никакие рейтинги, по словам Давыдова, будут не нужны.



— Про какие рейтинги мы вообще говорим? Я уже давно говорил, что нужно возвращаться к старой системе. Мы тренируем иностранных игроков сами против себя. Сколько у нас шведов, финнов. Потом все эти люди в составе своих сборных играют с нашей сборной. Надо возвращаться к старой системе, когда было 14 команд. В этих 14 командах были собраны самые сильные игроки. Многие же помнят, как было разделено: класс A и класс Б. Так что сильнейшие играют в классе A, остальные – ниже.



Нужен не рейтинг, а спортивный принцип перехода, тогда и про доверие говорить не придётся. Две последние команды должны вылетать, а две первые переходят в класс A. Мы этим усилим наш хоккей! Сейчас мы разменяли наш хоккей «Куньлунями» и прочими. Повторюсь, только спортивный принцип, никаких рейтингов. Иначе заплатил деньги и играю, вот такой принцип. Деньги есть – никогда не вылечу, — заявил Давыдов.

«Многих вещей я до сих пор не понимаю»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов выделил основные факторы, которые должны быть определяющими в рейтинге, но многие вещи прославленному игроку по-прежнему непонятны.

— Многих вещей я до сих пор не понимаю. Вы ведь поймите, что большинство информации доступно только высшему руководству КХЛ. Какие там подводные течения, какие мотивы – остаётся только догадываться. Но есть и очевидные факторы: к примеру, финансовая составляющая клубов, спортивный результат. На них нельзя не обращать внимания. Из года в год одна и та же история. Более глубокие вещи, повторюсь, доступны далеко не каждому.

Давыдов: нужен не рейтинг, а спортивный принцип перехода, тогда и про доверие говорить не придётся. Две последние команды должны вылетать, а две первые переходят в класс А

Изначально все команды должны быть финансово стабильными. Должны все выполняться все обязательства перед игроками, перед лигой. Это основное. Когда ты имеешь слишком много команд в современной экономической и политической ситуации, это сказывается и получается масса проблем. Чем больше команд, тем больше размывается лига. Это видно, когда смотришь некоторые матчи регулярного чемпионата. Да, при сокращении многие теряют работу, но сели мы говорим о бизнесе, то это другой вопрос. Я продолжаю поддерживать идею сокращения лиги, но это тонкая тема. Надеюсь, что совет директоров КХЛ глубоко понимает ситуацию, — сказал Ларионов.

«В КХЛ нет чётких правил ротации команд, которые бы приняли все»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о рейтинге клубов КХЛ и ситуации с «Адмиралом».



— Тут можно сказать только одно: в КХЛ не располагают чёткой системой управления процессом ротации команд, поскольку они пошли по пути сокращения лиги. Чёткой схемы, видимо, нет, поэтому возникают такие ситуации. Сначала делаются одни заявления с долговременным прогнозом, и одновременно появляются сведения, которые это опровергают. Видимо, просто нет чётких правил, которые приняли все. Поэтому они трактуются вольно в зависимости от каких-то конъюнктурных соображений. Если бы были чёткие правила, их бы никто не нарушал. Они должны быть закреплены каким-то договором. Очевидно, правил или не существует, или они настолько зыбкие, что принимаются прямо противоположные решения.

Критерии рейтинга КХЛ? Критерии я не считаю правильным путём. При процессах обмена команд, сокращении лиги или её расширении нужно руководствоваться двумя принципами. Первый — развитие российского хоккея как такового. Это значит, нужно увеличение количества стадионов, числа занимающихся хоккеем, общего количества команд. Второй — в основе должен быть спортивный принцип. Слабейший должен выбывать, его должен замещать сильнейший из претендентов. Не исключено введение в лигу новых команд, в новых городах, где созданы условия, но в основе должен быть спортивный принцип, а не рейтинги. С точки зрения юридического наполнения они довольно зыбкие, как мы видим, — сказал Пашков.

«Это частное мнение губернатора»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением о ситуации с «Адмиралом», который официально объявил, что остаётся в КХЛ.



— Во-первых, я не слишком погружён в эту тему, не очень понимаю, как формируется рейтинг. Во-вторых, губернатор сказал, а до этого другой губернатор во Владивостоке говорил, что они выгнали всех иностранцев, чтобы зарплату не платить. Это частная позиция, мы же не знаем, какое решение примет совет директоров. Например, за два дня до начала взяли и изменили систему подсчёта очков, кто-нибудь думал, что так сделают? Никто не думал. Поэтому не вижу здесь предмета для обсуждения.



Я понимаю, что у Дмитрия Чернышенко была встреча с президентом «Адмирала», но мало ли кто с кем встречается? Стоит ли из-за этого ставить под сомнение честность рейтинга? Я не очень понимаю, как этот рейтинг высчитывается. В любом случае, личное мнение даже таких уважаемых людей, как губернатор Приморья, ни о чём не говорит в этой ситуации, — заявил Вайсфельд.