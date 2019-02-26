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Кубок Гагарина в сезоне-2018/19, прогнозы на первый раунд, Восток и Запад

Кубок Гагарина в сезоне-2018/19, прогнозы
Лев Лукин Павел Панышев
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Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Вынесут и не заметят. Все боятся ставить против ЦСКА, СКА и «Автомобилиста»
Эксперты «Предсказамуса» сделали 128 прогнозов, и только один из них не в пользу ведущих клубов Западной и Восточной конференций.
Хоккей / КХЛ

Отгремели битвы первого дня Кубка Гагарина, но у нас совсем нет времени на отдых. В бой рвутся ещё восемь команд, по четыре из каждой конференции. Самое время знакомить читателей с прогнозами на пары ЦСКА и «Витязя», СКА и «Спартака», «Автомобилиста» и «Трактора», а также «Барыса» и «Торпедо». В этих противостояниях, на первый взгляд, всё понятно и предсказуемо. Согласны ли с этим наши респонденты?

Запад

ЦСКА – «Витязь» — 32-0
СКА – «Спартак» — 32-0

Если и есть в мире непреложные истины, так это лёгкий проход первого раунда «армейскими» клубами в плей-офф 11-го сезона КХЛ. По крайней мере, так считают все без исключения наши Предсказамусы. Действительно, трудно поверить в то, что «Витязь» и «Спартак» зацепят у ЦСКА и СКА хотя бы по одному матчу, а уж предположить, что подольчане или красно-белые пройдут грозных соперников, и вовсе не представляется возможным.

Всего шесть наших респондентов считают, что «Витязю» удастся избежать сухого поражения в серии, и лишь одна София Гудим протестует против скоропостижной смерти интриги в этой паре, и отдаёт подопечным Валерия Белова целых два выигранных матча. Других таких оптимистов не нашлось, а дивизион «Эксперты и Ерыкалов» и вовсе в полном составе поставил на счёт 4-0 в пользу «армейцев» Москвы.

Не лучше дела обстоят и у «Спартака» в соперничестве с питерским клубом. Самый популярный счёт в серии у наших прогнозистов – 4-0 в пользу СКА, а в хоть какое-то подобие борьбы верит лишь Руслан Васильев, ожидающий победы красно-белых в двух поединках.

На бумаге «Витязю» и «Спартаку» вынесен суровый и единогласный приговор. Как же произойдёт на самом деле?

Предсказамус настрадал. Четыре человека верят в Уфу, с ними всё нормально?
Прогнозы на первый раунд плей-офф КХЛ. Часть первая.

Восток

«Барыс» — «Торпедо» — 31-1
«Автомобилист» — «Трактор» — 32-0

Что же на Востоке? Если вы ждали, что наши прогнозисты разделятся в своих мнениях хотя бы на паре «Барыс» — «Торпедо», то мы вас разочаруем. Практически единогласно все ставят на команду Андрея Скабелки. Никто из наших Нострадамусов не предсказал сухой победы астанинцев, а самым популярным стал счёт 4-2 в пользу казахстанского клуба. В «Торпедо» в этом противостоянии верит только Софья Гудим, которая, кажется, твёрдо решила в нашем конкурсе идти наперекор общественному мнению.

А вот в другой паре без единого сюрприза. «Автомобилист» — безусловный фаворит противостояния с «Трактором», это не решился оспорить ни один из наших респондентов. Большинство из них предрекают победу екатеринбуржцев в четырёх-пяти матчах, а в упорную борьбу в серии верит только Дмитрий Ерыкалов. По мнению нашего коллеги, уральское дерби затянется до седьмого матча. Что ж, думается, что для интриги так будет только лучше.

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