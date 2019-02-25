Предсказамус настрадал. Четыре человека верят в Уфу, с ними всё нормально?

Наконец-то дождались! В КХЛ завершился 6-месячный этап регулярного чемпионата и теперь наступает всеми любимая пора — кубковая весна. И пускай эта хоккейная весна начинается 25 февраля, главное здесь не числа в календаре, а накатывающее ощущение предстоящего безумия и праздника для всего хоккейного сообщества.

В хоккейном отделе «Чемпионата» традиционно стартует своя собственная кубковая весна. Нас, журналистов и экспертов, хлебом не корми, дай попрогнозировать и поугадывать, как оно всё сложится в плей-офф. Нет, мы не самые умные, просто азарт и желание прослыть Нострадамусом обостряются с наступлением игр на вылет. Но разве у вас, уважаемые читатели, не так? Этот конкурс не пустое бахвальство, а срез общественного мнения, с которым вы можете как с интересом ознакомиться, так и использовать его для своих собственных прогнозов. Тут уж каждому своё.

Немного о правилах «Предсказамуса». За один угаданный исход в первом раунде прогнозисты получают два балла, а за точно указанный счёт – ещё один дополнительный балл. Борьба будет вестись в общем зачёте и между дивизионами.

Каким будет плей-офф КХЛ на Востоке. Расклады от экспертов Пройдут ли легко первый раунд «Автомобилист» и «Барыс», и как завершатся две субербитвы топ-клубов.

Дивизионы в этот раз составлены следующим образом. В «Чемпионате» собраны сотрудники нашего интернет-портала, причём не только из хоккейного отдела. «Бриллиант» сосредоточил в себе прекрасных девушек, освещающих наш любимый вид спорта. Дивизион «Песочный» представляют корифеи хоккейной журналистики из различных СМИ. Наконец, ещё одну компанию прогнозистов составили наши постоянные эксперты, коллеги, а главной звездой этого дивизиона стал Дмитрий Ерыкалов, по которому вы уже наверняка успели соскучиться.

Каким будет первый раунд плей-офф КХЛ на Западе. Расклады от экспертов Пройдёт ли «Динамо» «Йокерит», сколько матчей проиграют ЦСКА и СКА и затянется ли серия «Локомотив» — «Сочи».

Теперь к прогнозам. В этот раз в плей-офф КХЛ игры Востока и Запада в первом раунде не разведены по разным дням, а мирно уживаются вместе. Откроют кубковую весну противостояния «Локомотива» и ХК «Сочи», «Йокерита» и московского «Динамо», «Металлурга» и «Салавата Юлаева» и «Авангарда» с «Ак Барсом». В первый день плей-офф встретятся клубы, наиболее близко расположившиеся друг к другу в таблице регулярного чемпионата. Считают ли наши Нострадамусы эти пары наиболее интригующими и непредсказуемыми?

В соперничестве «Локомотива» и ХК «Сочи» все наши прогнозисты проявили редкое единодушие. На победу в серии команды Сергея Зубова не поставил никто — очевидно, немаленькую роль сыграла неудачная статистика южан в предыдущих розыгрышах Кубка Гагарина: три вылета в первом раунде в трёх попытках и всего один выигранный матч из 13. Большинство наших респондентов полагает, что сочинцы и на этот раз ограничатся одной-единственной победой, а в семиматчевую зарубу в этой паре верят лишь блогер София Гудим и главный редактор Russia-Hockey.ru Игорь Ларин.

Интереснее ситуация с прогнозами по другой западной паре. Противостояние «Йокерита» и московского «Динамо» изначально обещало быть самым ровным и упорным в конференции, а длительная серия неудач «шутов» в матчах с бело-голубыми выводила в фавориты команду Владимира Крикунова. Эти тезисы нашли отражение и у наших прогнозистов. Абсолютное большинство респондентов ожидает серию из шести-семи матчей с положительным итоговым результатом для «Динамо». Впрочем, нашлись и те, кто не идёт за толпой. Так, руководитель отдела «Хоккей» на «Чемпионате» Александр Рожков спрогнозировал победу «Йокерита» в пяти матчах, а корреспондент «РИА Новости» Семён Галькевич и вовсе убеждён в сухой победе финской команды.

А что насчёт прогнозов в восточных битвах гигантов? Несмотря на кажущуюся непредсказуемость омско-казанского и магнитогорско-уфимского противостояний, в обеих парах у наших прогнозистов есть фавориты. Так, на «Салават Юлаев» ставят лишь по одному представителю из каждого дивизиона. Верой в родную команду уфимки Ульяны Тригубчак заразились Александр Рожков, Павел Лысенков и Руслан Васильев.

У «Авангарда», по мнению наших Нострадамусов, шансов против «Ак Барса» побольше, но всё же большинство респондентов полагает, что вылет в первом же раунде действующему чемпиону не грозит. В успех «ястребов» по понятным причинам верят омичи Лев Лукин и Антон Руднев, также команда Боба Хартли получила мощную поддержку от дивизиона «Бриллиант». В «Песочном» же, напротив, почти единодушно ставят на «Ак Барс». Кто же победит в этой схватке женского чутья и мужского опыта?