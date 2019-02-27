Овечкин вспомнил, как купался в фонтане. А «Вашингтон» сыграл по-чемпионски

Для «Оттавы» матч с действующим обладателем Кубка Стэнли стал первым после распродажи игроков в дедлайн. От «сенаторов», оставшихся без Дюшейна, Дзингела и Стоуна, не ждали многого, тем более что за день до этой игры у хоккеистов «Кэпиталз» прошло ностальгическое мероприятие, где вспоминали их бурные летние празднования. В частности, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и силовик Том Уилсон рассказали о том, как родилась идея о купании в фонтане, которое состоялось 9 июня и до сих пор остаётся интернет-хитом.



Ведущий: Где было самое безумное место, куда вы брали Кубок Стэнли после победы?

Уилсон: Не думаю, что было что-то совсем сумасшедшее. Разве что постель Ови на протяжении пары дней.



Овечкин: Все видели Кубок Стэнли на набережной в Джорджтауне. Но когда он у вас дома, то вы хотите поделиться им со всеми. Каких-то глупостей и сумасшествий делать не хочется.

Уилсон: Да, это же престижный трофей, и никто не хочет быть парнем, который делает глупости с ним. Но имейте в виду, Ови плавал с ним в фонтане.



Овечкин: И ты тоже! Это была твоя идея. Твоя и Ти Джея Оши.

Уилсон: Нет!



Овечкин: У нас была пара бутылок пива. Оши и Том подошли ко мне и сказали: «Давай купаться в фонтане». Я ответил: «Давайте, мы чемпионы». Там были полицейские, мы им сказали, что мы хотим сделать. Они ответили, что мы можем делать всё, что хотим. Поэтому это был довольно весёлый момент.

После таких воспоминаний «Вашингтону» оставалось только сыграть по-чемпионски, что Овечкин и компания и сделали.

Впрочем, началось всё не очень здорово. К середине первого периода «столичные» «горели» со счётом 0:2, что было полной неожиданностью для всех болельщиков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Лишь получив такой неприятный укол на старте, «Вашингтона» заиграл так, как должен был действовать с самого начала. Усилиями Тома Уилсона и Ларса Эллера хоккеисты «Кэпиталз» восстановили равновесие ещё до первого перерыва, а гол Уилсона стоит отметить особо. Он стал плодом эффектной комбинации, когда Евгений Кузнецов разогнал атаку хозяев и сделал привычный пас на Овечкина, который показал, что будет бросать, а сам подарил шайбу Уилсону.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В начале второго периода «Вашингтон» усилиями Джона Карлсона, реализовавшего большинство, вышел вперёд, а затем у «столичных» снова случилась красота. На этот раз её автором индивидуально стал Ти Джей Оши, оригинально и несколько небрежно переправивший шайбу за спину голкиперу «Оттавы» Андерсу Нильссону.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Нильссону пришлось несладко и в эпизоде с шайбой Бретта Коннолли, который пробил шведа броском в ближний угол. Для Коннолли этот гол стал 16-м в сезоне — форвард установил новый личный снайперский рекорд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

В середине второго периода Оши оформил дубль, забив ещё один издевательский гол. Эта шайба окончательно высосала из «Оттавы» все силы для сопротивления, и оставалось лишь, чтобы кто-то из российских легионеров довершил разгром во встрече двух столиц.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Сделал это Евгений Кузнецов, забивший свой 17-й гол в сезоне на 17-й секунде третьего периода. Эта шайба поставила в матче точку, и за счёт добытой победы «Вашингтон» догнал по очкам лидера дивизиона «Нью-Йорк Айлендерс». Правда, у «островитян» сыграно на два матча меньше.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.