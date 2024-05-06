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Филатов: «Торонто» нужно разгонять «большую четвёрку», минимум двух игроков убирать

Филатов: «Торонто» нужно разгонять «большую четвёрку», минимум двух игроков убирать
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Бывший нападающий молодёжной сборной России Никита Филатов заявил, что клубу НХЛ «Торонто» необходимо расстаться с некоторыми из своих дорогостоящих лидеров. Специалист отметил, что хуже всего в команде в прошедшем плей-офф себя проявили нападающие Митчелл Марнер и Джон Таварес. «Мэйпл Лифс» вновь не смогли обыграть «Бостон», уступив «медведям» в семи матчах первого раунда плей-офф НХЛ.

«Для «Торонто» всё самое интересное начнётся в ближайшие недели. Нужно понять, какая у них будет политика, что они будут решать со своей «большой четвёркой». Я считаю, что её нужно разгонять. Минимум двух игроков из неё нужно убирать. Кого именно? Я бы оставил Нюландера и Мэттьюса.

Уверен, что до старта следующего сезона хотя бы одного игрока из «большой четвёрки» не будет. Многие кивают в этом плане на Марнера, потому что он провёл очень слабый плей-офф. Но при этом люди забывают, что он является одним из сильнейших плеймейкеров НХЛ. Вопрос в том, как его нужно использовать», — цитирует Филатова «РБ Спорт».

Нюландер набрал 3 (3+0) очка в четырёх матчах серии, Остон Мэттьюс — 4 (1+3) очка в пяти матчах, Митчелл Марнер — 3 (1+2) очка в семи матчах, а Джон Таварес отметился 2 (1+1) очками в семи матчах.

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