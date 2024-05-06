Стала известна зарплата Кёртиса Валка по новому контракту с «Автомобилистом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк получит 143 млн рублей по новому двухлетнему соглашению с екатеринбургским клубом. В первом сезоне по новому контракту зарплата форварда составит 75 млн рублей, а в следующем — 68 млн рублей.

В прошлом сезоне 31-летний нападающий провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 28 очков — забросил восемь шайб и отдал 20 результативных передач с показателем полезности «+1». В плей-офф на счету форварда один гол и шесть результативных передач в 15 матчах. Это был второй сезон для Валка в составе екатеринбургского клуба.

Всего в КХЛ Валк провёл 371 матч, в которых набрал 215 очков — забросил 68 шайб и отдал 147 результативных передач с показателем полезности «-8». Нападающий выступал за «Барыс» и «Автомобилист».