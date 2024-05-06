Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Егор Мартынов перешёл в «Сибирь»

Защитник Егор Мартынов перешёл в «Сибирь»
Комментарии

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал соглашение с защитником Егором Мартыновым. Об этом сообщила пресс-служба в телеграм-канале клуба.

Контракт рассчитан на один сезон (до 31 мая 2025 года).

Прошлые два сезона 33-летний хоккеист провёл в московском «Динамо». В регулярном чемпионате — 2023/2024 Мартынов принял участие в 33 встречах, забросил четыре шайбы и отдал три голевые передачи, набрав в общей сложности семь очков. В плей-офф сыграл в трёх матча, в которых не отметился результативными действиями.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Мартынов провёл 557 матчей и набрал 162 (46+116) очков.

Напомним, в прошедшем сезоне «Сибирь» заняла 10-е место в Восточной конференции, набрав в 68 матчах 67 очков, и не попала в плей-офф.

Материалы по теме
«Сибирь» подписала контракт с нападающим Валентином Пьяновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android