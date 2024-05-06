Трёхкратный чемпион мира рассказал об интересе к чемпионату мира без участия России

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко заявил, что примет решение о просмотре грядущего чемпионата мира по хоккею исходя из фамилий участников турнира.

«Посмотреть-то можно, кто там приезжает. Важно, насколько будет интересен турнир в плане игроков, которые туда приедут. От этого уже можно будет оттолкнуться, стоит смотреть или нет. Опять же, без России будет смотреть не особо интересно. Вообще не слежу за международной ареной: ни за юниорскими, ни за молодёжными чемпионатами мира», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, чемпионат мира по хоккею будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.