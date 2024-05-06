Дементьев – о назначении канадского тренера в «Трактор»: на карту поставлено многое

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о назначении главным тренером «Трактора» канадского специалиста Бенуа Гру.

«Не находясь внутри организации, не могу объективно судить, что именно пошло не так для Заварухина в «Тракторе». Возможно, руководство захотело сменить вектор движения, может что-то иное, но в любом случае Алексей Заварухин добился результата, который вызывает уважение. На текущий момент, с такой рокировкой, на карту поставлено многое, и как сложится в России работа Бенуа Гру мы начнём узнавать только осенью», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сегодня стало известно, что челябинский клуб подписал контракт с Гру на два года.