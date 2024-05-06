Известный агент назвал вероятные причины кардинальных тренерских изменений в «Тракторе»

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал изменения в тренерском штабе «Трактора».

«Алексей Заварухин проделал великолепную работу в этом сезоне, а приглашение канадца на пост главного тренера «Трактора», я думаю, в первую очередь обусловлено принципиальной разницей в подходе к управлению командой наших и зарубежных специалистов. На сегодняшний день у нас в тренерских кругах не так много специалистов, которые по-настоящему обучают хоккеистов, даже в детском хоккее. У нас по большей части именно мотиваторы. Алексей Волков (генменеджер «Трактора». – Прим. «Чемпионата») работал с Хартли в «Авангарде», так там Боба после его фанатичного и фантастического обучения всех и всему до сих пор забыть не могут.

Я помню, как Тарасов говорил, чтобы быть тренером, нужно учить, учить и учить, и самому надо учиться, учиться и учиться. Отсутствие фундаментальных знаний в биомеханике, физиологии, психологии, иных науках не позволяют полностью раскрыться потенциалам наших игроков. Я не умаляю чьих-либо достоинств, я больше говорю о том, что крайне необходимо нашему тренерскому корпусу», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.