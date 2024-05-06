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Третьяк ответил на вопрос о возможности проведения Кубка Первого канала в Омске

Третьяк ответил на вопрос о возможности проведения Кубка Первого канала в Омске
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможном проведение Кубка Первого канала в Омске.

«О Кубке Первого канала в Омске мы ещё не говорили с губернатором. Думаю, он будет не против. Сегодня, посмотрите, полные трибуны, это всегда захватывает спортсмена, эта энергия боления, энергия игры. Так что можем рассмотреть вопрос проведения Кубка Первого канала в Омске», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сегодня, 6 мая, арена в Омске принимает матчи сборных «России 25», и Беларуси в рамках Большого тура.

Напомним, в 2023 году Кубок Первого канала проводился с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В турнире принимали участие четыре команды — сборные Беларуси и Казахстана, «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ».

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