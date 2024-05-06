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Брылин: отстранение игроков из-за секс-скандала нанесло «Нью-Джерси» огромный урон

Брылин: отстранение игроков из-за секс-скандала нанесло «Нью-Джерси» огромный урон
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Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин заявил, что ситуация с отстранением двух игроков команды из-за секс-скандала негативно повлияла на игру «Дэвилз». Пятерым бывшим хоккеистам молодёжной сборной были предъявлены обвинения по предполагаемому изнасилованию после молодёжного чемпионата мира – 2018. Среди них оказались нападающий «Нью-Джерси» Майкл Маклауд и защитник Кэл Фут.

«Их потеря нанесла нам огромный урон. Тот же Майкл был мотором нашей команды. Когда мы его потеряли, он вообще по вбрасываниям шёл на первом месте в лиге. Ребята его любят в команде, и, как мне кажется, этот сезон был для него лучшим за всю карьеру. Поэтому обидно, что так получилось.

Последние два года ходили слухи, что их могли отстранить. У нас была надежда, что всё обойдётся. Но когда это случилось, это было шоком не только для тренеров, но и для многих ребят в команде, и повлияло на атмосферу в коллективе. Я знаю, у Майкла было в команде много близких друзей, и для них это стало серьёзным ударом — они были разочарованы и расстроены этим обстоятельством», — цитирует Брылина ТАСС.

Напомним, «дьяволы» не попали в плей-офф нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги, заняв 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Брылин работает в «Дэвилз» с 2022 года.

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