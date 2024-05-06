Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен состав «России 25» на матч со сборной Беларуси в Омске

Стал известен состав «России 25» на матч со сборной Беларуси в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 мая, в Омске состоится встреча «России 25» со сборной Беларуси в рамках Большого тура. Встреча на «Джи-Драйв-Арене» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны составы команд на игру.

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной
06 мая 2024, понедельник. 16:30 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная «Россия 25» сыграет в следующем составе:

Фото: ФХР

Состав сборной Беларуси:

Снытко (Лубский).
М. Сушко — Белевич (А) — Скоренов, Хенкель (К) — Сапего (А);
Мартынов — Пинчук — Мороз, Лисовец — Воронов;
Пышкайло — Филяев — Кузнецов, Д. Липский — И. Сушко;
Бориков — Бовбель — А. Ковгореня, Михалёв; Т. Ковгореня — Волочко.

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);
11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

Напомним, на турнире в Астане «Россия 25» одержала минимальную победу над сборной Казахстана со счётом 1:0. и разгромила белорусскую сборную со счётом 6:0.

Материалы по теме
Это и есть «Красная машина»? «Россия 25» уничтожила Беларусь и взяла трофей в Казахстане
Это и есть «Красная машина»? «Россия 25» уничтожила Беларусь и взяла трофей в Казахстане
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android