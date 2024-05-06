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Стал известен состав «России 25» на матч со сборной Беларуси в Омске

Сегодня, 6 мая, в Омске состоится встреча «России 25» со сборной Беларуси в рамках Большого тура. Встреча на «Джи-Драйв-Арене» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны составы команд на игру.

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной 06 мая 2024, понедельник. 16:30 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Сборная «Россия 25» сыграет в следующем составе:

Фото: ФХР

Состав сборной Беларуси:

Снытко (Лубский).

М. Сушко — Белевич (А) — Скоренов, Хенкель (К) — Сапего (А);

Мартынов — Пинчук — Мороз, Лисовец — Воронов;

Пышкайло — Филяев — Кузнецов, Д. Липский — И. Сушко;

Бориков — Бовбель — А. Ковгореня, Михалёв; Т. Ковгореня — Волочко.

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);

11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

Напомним, на турнире в Астане «Россия 25» одержала минимальную победу над сборной Казахстана со счётом 1:0. и разгромила белорусскую сборную со счётом 6:0.