Стал известен состав «России 25» на матч со сборной Беларуси в Омске

Сегодня, 6 мая, в Омске состоится встреча «России 25» со сборной Беларуси в рамках Большого тура. Встреча на «Джи-Драйв-Арене» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны составы команд на игру.
Сборная «Россия 25» сыграет в следующем составе:
Фото: ФХР
Состав сборной Беларуси:
Снытко (Лубский).
М. Сушко — Белевич (А) — Скоренов, Хенкель (К) — Сапего (А);
Мартынов — Пинчук — Мороз, Лисовец — Воронов;
Пышкайло — Филяев — Кузнецов, Д. Липский — И. Сушко;
Бориков — Бовбель — А. Ковгореня, Михалёв; Т. Ковгореня — Волочко.
Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:
9 мая – Россия — Беларусь (Тула);
11 мая – Россия — Беларусь (Минск).
Напомним, на турнире в Астане «Россия 25» одержала минимальную победу над сборной Казахстана со счётом 1:0. и разгромила белорусскую сборную со счётом 6:0.