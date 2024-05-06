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Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс завершил карьеру

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс завершил карьеру
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Боунесс подал в отставку в понедельник, 6 мая, после двух сезонов во главе команды.

Это решение было принято через неделю после того, как «Джетс» потерпели поражение в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от «Колорадо Эвеланш».

На счету специалиста рекордные 2 726 матчей в НХЛ в качестве главного или ассистента тренера. Наряду с тренерами из Зала славы — Пэтом Куинном и Скотти Боуменом, он является единственным тренером, карьера которого охватывает пять десятилетий.

69-летний специалист получил свою первую должность главного тренера в «Виннипеге» в сезоне 1988/1989. За это время он успел поработать в таких клубах, как «Бостон Брюинз», «Оттава Сенаторз», «Даллас Старз», «Нью-Йорк Айлендерс».

В мае Боуннес стал одним из трёх финалистов на приз лучшему тренеру сезона — «Джек Адамс Трофи».

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