Просто звери. «Тампа» повторила рекорд великого «Детройта»

Побить рекорд «Тампа» не смогла – помешал «Бостон», который не уходит со льда без набранных очков с 30 января и занимает третье место в турнирной таблице. После неубедительной игры с «мишками» «Тампа» встречалась с обескровленной «Оттавой» — то, что доктор прописал, чтобы повторить рекорд НХЛ и выиграть 50 из первых 66 матчей сезона.

Атака от защитников. И Кучерова

«Тампе», откровенно говоря, повезло, что играли они с худшей командой лиги. Будь на месте «Оттавы» кто-то другой, точно наказал бы «молний» за все потери, обрезы и просто ошибки в своей зоне. Но Андрей Василевский подчищал ошибки своих партнёров, а во втором периоде сделал ключевое спасение – при счёте 3:1 отразил штрафной бросок Бобби Райана.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Молнии» открыли счёт в середине первого периода благодаря усилиям Виктора Хедмана. Затем отличились ещё три защитника – Райан Макдона, Михаил Сергачёв и Эрик Черняк. Впервые в истории клуба сразу четыре игрока обороны забили голы в одной игре! При этом каждый из шести защитников в составе набрал хотя бы одно очко, это хороший знак для «Тампы», для которой любой результат, кроме Кубка Стэнли, будет неудачей.

Никита Кучеров, которого признали первой звездой НХЛ в феврале, тоже не остался без набранных очков. На его счету гол и передача, он ещё больше оторвался от преследователей в бомбардирской гонке (106 очков) и уже в следующем матче может повторить или побить рекорд «Тампы» по количеству очков в одном сезоне, который принадлежит Венсану Лекавалье (108 очков в сезоне-2006/07). Гол Никиты получился курьёзным – Крэйг Андерсен был закрыт игроками, не увидел момент броска и среагировал, только когда шайба уже выскочила из ворот.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Не уверен, что ребята в курсе рекорда»

Рекорд 50 побед в 66 матчах был установлен 23 года назад – 10 марта 1996 года финалист Кубка Стэнли «Детройт» добился 50-й победы в 66-м матче, в оставшейся части регулярного чемпионата лишь раз проиграл в основное время и в итоге установил ещё один рекорд НХЛ – 62 победы за сезон. Чтобы повторить и это достижение, «молниям» надо выиграть 12 из оставшихся 16 игр.

Правда, сделать это будет непросто. Впереди «молний» ждёт ещё две встречи с «Бостоном», «Торонто» и «Детройтом», три – с «Вашингтоном», по разу они сыграют с «Монреалем», «Оттавой» и «Каролиной», а также встретятся с сильными соперниками с Запада – «Виннипегом», «Миннесотой», «Сент-Луисом» и «Аризоной». График очень непростой. Правда, на рекорды регулярки в команде внимания не обращают. Джон Купер говорит, что узнаёт о них только на послематчевых пресс-конференциях, когда ему задают вопросы, а игроки вообще могут быть не в курсе промежуточных достижений. «Если что-то не всплывёт в «Инстаграме», то не уверен, что ребята об этом узнают», — пошутил Купер.

«Пройдёт время, и мы будем вспоминать об этом и поймём, что у нас особенная команда. Если ещё не поняли, то уже пора, но в конечном итоге все знают, к чему мы стремимся», — сказал защитник Райан Макдона.

«Его игра – это другая эра». Кучеров стал Эйнштейном в мире хоккея Каждый год он прокачивается сам и прокачивает партнёров.

«Детройт», кстати, в том рекордном сезоне Кубок не выиграл, но снова подобрался к нему очень близко и был остановлен «Колорадо» только в финале конференции. Но это уже был великий «Детройт» с Русской пятёркой, Айзерманом, Лидстрёмом и Коффи. Спустя год они принесли «Детройту» первый Кубок Стэнли с 1966 года, а затем успешно защитили титул.

«Тампа» тоже последние годы ходит в фаворитах, играла в финале в 2015-м, дважды доходила до финала Востока (2016, 2018). Русской пятёрки у неё нет, зато есть Русская тройка — лучший нападающий лиги Никита Кучеров, один из лучших вратарей Андрей Василевский и перспективный защитник Михаил Сергачёв. Ещё у неё есть буквально всё, чтобы выиграть Кубок. Остаётся только сделать это.