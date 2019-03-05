Дожили. Анисимов признал ошибку судей в матче «Спартак» — СКА

Четвёртый матч серии плей-офф между «Спартаком» и СКА был омрачён судейской ошибкой, которая напрямую повлияла на результат. Напомним, в овертайме при позиционной атаке питерского клуба форвард гостей Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук Ярослава Дыбленко, но арбитры не усмотрели в действиях финна нарушения правил. СКА продолжил атаковать, и через несколько секунд Давид Рундблад забросил победную шайбу в матче. В результате СКА выиграл и второй матч в Москве, сделав счёт в серии 2-2.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Однако КХЛ показала, что умеет признавать ошибки арбитров. Мы обратились в лигу за разъяснениями спорного эпизода и получили ответ от Алексея Анисимова, в котором отмечается, что главные арбитры встречи допустили ошибку, не зафиксировав нарушения правил со стороны Коскиранты.

«Мы после матча пересмотрели момент между нападающим СКА Ярно Коскирантой и защитником «Спартака» Ярославом Дыбленко в комнате видеоповторов и увидели незафиксированное двухминутное нарушение. Важно рассматривать этот эпизод с точки зрения того, как его увидел судья, находясь на льду. Арбитр рассудил, что нападающий Коскиранта накладывает клюшку, а Дыбленко её отпускает. С учётом всех факторов, включая общую судейскую линию поведения во время матча «Спартак» — СКА, им было принято такое решение в ту секунду», — рассказал Анисимов.

«Пошел ты…». Судьи все-таки добили «Спартак» И отправили Гудачека куда подальше. Цензурных слов не было.

Кроме того, главный арбитр КХЛ осудил поведение одного из рефери матча Николая Акузовского, который в грубой форме попросил покинуть судейскую зону голкипера «Спартака» Юлиуса Гудачека, подъехавшего за разъяснениями эпизода.

«Согласно правилам вида спорта «хоккей» Юлиус Гудачек не имел права обращаться к судьям, тем более в такой манере, о чём несколько раз был предупреждён. К судьям имеет право обращаться капитан или ассистент в его отсутствие. Арбитры лояльно отнеслись к поведению вратаря «Спартака».



Несмотря на это, поведение главного арбитра Николая Акузовского в конце матча неоправданно. К нему будут применены меры в соответствии с Положением о дисциплинарных санкциях, применяемых к судьям КХЛ», — рассказал Анисимов.

«Это бездарность судьи. Он не должен и не достоин работать в плей-офф КХЛ» Леонид Вайсфельд и Александр Зайцев — о нашумевших судейских решениях в матче «Спартак» — СКА.

Нет, это не сон. КХЛ признала судейские ошибки, допущенные в пользу СКА, и обещает наказать арбитра. На самом деле, это огромный прорыв для лиги. Адекватное и публичное признание своей оплошности, объективное и непредвзятое отношение ко всем участникам спорного эпизода – это позиция сильной лиги. Своими заявлениями Алексей Анисимов вовсе не признал поражение судей матча «Спартак» — СКА, а восстановил справедливость. В конце концов, все мы живые люди и можем ошибаться, но тут важно признать свою неправоту, пусть она и повлечёт ещё большее общественное порицание.



Также хочется отметить, что КХЛ не стала выгораживать «своего» человека и не поддержала действия Николая Акузовского. Судьи на то и судьи, что должны быть выше всех эмоций и страстей, кипящих на льду. И если Акузовский не выдержал этого давления, то он понесёт справедливое наказание.



Хочется верить, что КХЛ и в дальнейшем будет придерживаться того мнения, что признание ошибок – это не стыд, а показатель силы и уверенности в себе. И тогда уважение со стороны общественности не заставит себя долго ждать.