«Металлург» провалился в плей-офф КХЛ. Что делать и кто виноват?

Потенциальные пары второго раунда плей-офф КХЛ

Провал назревал

Нельзя сказать, что звонкий, если не оглушительный провал «Металлурга» в розыгрыше Кубка Гагарина стал сенсационным. Откровенно говоря, команду Йозефа Яндача прилично лихорадило ещё по ходу регулярного чемпионата, однако на финишной прямой уральцы сделали рывок, разгромили «Ак Барс» (тоже, к слову, провалившийся) в заключительном туре и заняли третье место в Восточной конференции. К тому времени уже было известно, что «Салават Юлаев» никуда не денется с шестой строчки. Значит, «Магнитка» прекрасно понимала и даже хотела сыграть с Уфой.



Но «Салават Юлаев» оказался крепким орешком, а Николай Цулыгин не таким простым и бездумным молодым тренером, которым его многие представляли. Пусть опыта и не хватает, но сплотить хоккеистов в единое целое у Цулыгина получилось. Ко всему прочему лидеры уфимцев отдохнули перед началом плей-офф.

По ходу серии начались разговоры, что «Металлург» охватила эпидемия гриппа, но на пресс-конференции после шестого матча серии Йозеф Яндач эту информацию не подтвердил. «Заболел Дронов, в начале серии приболел Мозякин, потеряли Чибисова, но эпидемии не было», — заявил чешский специалист в беседе с журналистами.

Сник Мозякин – сникла вся команда

Серьёзный спад «Магнитки» прогнозировался ещё тогда, когда распалось первое ударное звено команды. Тройка Мозякин – Коварж – Зарипов разрывала лигу, была залогом успеха, надеждой и опорой тренерского штаба. Но Данис Зарипов вернулся в Казань, Ян Коварж решил попробовать свои силы за океаном, а затем переехал в Европу. В результате Сергей Мозякин остался без мощной поддержки, а новых напарников по звену ему так и не подобрали.



Нет, в плей-офф тренеры пытались сделать ударной тройку Мозякин – Эллисон – Кулёмин, но что из этого получилось, мы все прекрасно увидели. Уфимская тройка Кадейкина, выходившая на лёд сдерживать Мозякина с партнёрами, прекрасно справилась со своими обязанностями.

По таблице мы видим, что у Мозякина, нанёсшего в плей-офф 44 броска по воротам соперника, в створ ворот пришлось лишь 12 атак, то бишь 27,3%. Для лидера команды, ведущего форварда первого звена подобные цифры неприемлемы. К примеру, у легионеров «Металлурга» показатели значительно лучше, хотя зарабатывают они гораздо меньше Мозякина, да и спрос с иностранцев обычно повышенный.

Для сравнения можно посмотреть на статистику бросков Сергея с оглядкой на регулярный чемпионат. Показатели существенно снизились. Такой точности, как в регулярке, в плей-офф у форварда «Металлурга» не было и в помине. Мозякин стал меньше попадать в створ даже из своего любимого левого круга вбрасывания.

Ноль заброшенных шайб от Мозякина. Разве такое возможно?

Оказывается, да. И этот фактор стал самым печальным для всех, кто переживал за уральцев. Мы привыкли, что Мозякин – прирождённый снайпер, рекордсмен и человек, при виде которого у защитников и вратарей соперника начинают трястись ноги.



В плей-офф же от Мозякина осталась только фамилия. Напомним, что в регулярном чемпионате Сергей забросил 23 шайбы и отдал 32 голевые передачи, став шестым бомбардиром лиги вместе со своим партнёром Мэттом Эллисоном (55, 20+35).

Для сравнения можно посмотреть на карту голов Мозякина в регулярке и карту его же бросков в плей-офф. Отчётливо видно, что в розыгрыше Кубка Гагарина нападающему практически не давали бросать с пятака, буквально перекрыв Сергею кислород и отодвинув его за «усы». Статистика и тенденция в целом удручающая. Здесь, наверное, совокупность факторов: и недомогание капитана, и отличая работа сдерживающего звена «Салавата».

InStat: сравнение троек Эллисона и Кадейкина в серии «Металлург» — «Салават»

Подписание Кулёмина себя не оправдало

Большие вопросы с Геннадию Величкину по подписанию двухлетнего контракта с нападающим Николаем Кулёминым. Форвард в последние годы был на далеко не ведущих ролях в НХЛ, получил в Северной Америке тяжёлую травму. Травмировался Кулёмин и по ходу регулярки КХЛ, но, по его собственным словам, сумел восстановиться.

Однако в плей-офф никакой помощи от человека с зарплатой в 165 млн рублей в год «Металлург» не получил. Об этом говорят цифры. Показатель полезности отрицательный, много потерь, ни одной заброшенной шайбы и результативной передачи, мизерный процент бросков в створ (таблица 1). И это второй, после Мозякина, хоккеист команды по окладу.

«Плохого про Россию не говорил ни слова». Кулёмин – о канадском гражданстве Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин отреагировал на разгоревшийся скандал.

Кулёмин даже бросить по воротам как следует не мог. Он нанёс всего три броска в створ за всю серию, а при голевых моментах Николай часто атаковал неудачно. Это замечали даже эксперты, посмотрите момент и послушайте комментарий Александра Гуськова. Николай за проведённое в Северной Америке время разучился играть в первом звене, поэтому брать лидерство на себя у него не получается.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Не в полную силу сыграли и вратари «Металлурга». Василий Кошечкин выглядел неуверенно (защитники тоже не помогали), Артём Загидулин явно слабее уехавшего за океан Ильи Самсонова.

Яндач и мнение эксперта

— Перед началом сезона я уже говорил, что Яндач — не тренер для «Магнитки». Чешский хоккей привить нашим игрокам очень тяжело. У команды не было никакой импровизации, была игра чисто по заданию. Да, они привезли человека, на которого надеялись. У них играли три-четыре молодых парня. Может быть, в следующем году от них будет какая-нибудь вещь. Этот сезон вышел неудачным, у «Металлурга» было мало ярких игр.

Это не моё дело, стоит ли убирать Яндача, но мне не понравилось, как команда играла при нём. Это была монотонная игра, работа. Возьмите сборную Чехии, с которой он работал. Там играли взрослые игроки, а в «Металлурге» есть молодые ребята, с которыми надо работать. Надо по-другому к этому относиться.



Лидеры «Магнитки» сыграли неудачно? За всё отвечает тренер. Это и моральная, психологическая и физическая поддержка. Но не видно было качественных изменений, — сказал «Чемпионату» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.



За приглашение Яндача, как и за подписание контракта с Николаем Кулёминым, вице-президенту «Магнитки» Геннадию Величкину придётся отвечать перед президентом клуба Виктором Рашниковым. Одной из задач Яндача была подготовка Виктора Козлова к роли первого тренера, но ведь соглашение Йозефа с клубом будет действовать ещё год. Значит, придётся либо платить неустойку за досрочное расторжение, либо работать с чехом следующий сезон. Других вариантов у «Металлурга» нет.