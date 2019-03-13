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Видео драки Панарина в матче с «Бостоном», соперник был тяжелее на 18 кг

Максим Замятин
Фото: https://twitter.com/atomicphoto
«Грудь в крестах». Панарин подрался с Макэвоем, тот тяжелее его на 18 кг!
Как учил Знарок. Панарин не проиграл бой защитнику «Бостона», который весит 94 кг.
Хоккей / НХЛ

Всё-таки не зря Артемия Панарина не обменяли из «Коламбуса». Российский форвард продолжает помогать «мундирам» биться за путёвку в плей-офф, и в матче с «Бостоном» слово биться вполне можно употребить в самом прямом смысле.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
7 : 4
3:1, 2:3, 2:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Бержерон (Маршан) – 04:00 (4x5), 1:1 – Андерсон (Веренски, Дзингел) – 07:19 (5x5), 2:1 – Дзингел (Веренски, Джонс) – 14:18 (5x5), 3:1 – Дженнер (Андерсон) – 19:54 (4x5), 4:1 – Дюшейн (Дзингел, Андерсон) – 27:09 (5x5), 5:1 – Дженнер (Нэш, Фолиньо) – 28:09 (5x5), 5:2 – Маршан (Макэвой, Бэкес) – 33:07 (5x5), 5:3 – Вагнер (Хайнен) – 35:36 (5x5), 5:4 – Маршан (Бержерон) – 38:37 (5x4), 6:4 – Веренски (Панарин, Андерсон) – 52:21 (5x4), 7:4 – Дженнер (Нэш, Веренски) – 59:13 (en)

В концовке второго периода, когда счёт был 5:2 в пользу «Блю Джекетс», Панарин принял участие в своей второй за карьеру в НХЛ драке. Соперником парня из Коркино стал защитник Чарли Макэвой, которого тоже никак нельзя назвать тафгаем, но весовые категории бойцов были совсем разными. Макэвой выше и тяжелее Панарина на 18 кг (94 кг против 76), и при таких неблагоприятных обстоятельствах Артемий выглядел просто молодцом.

Россиянин уклонился от нескольких мощных ударов оппонента и попытался провести свою атаку, но пару раз угодил в шлем. Интересно, что несколько лет назад Панарин увлекался тайским боксом.

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Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Причиной драки стал небольшой инцидент в середине площадки, когда сначала Макэвой провёл силовой приём против Панарина, а затем Панарин придержал руками Макэвоя, возвращавшегося от борта ближе к центру. Игрок «Бостона» ответил коротким ударом клюшкой по ногам, последовал небольшой обмен репликами, после чего краги были скинуты и зрители увидели увлекательный бой в первом полусреднем весе. Для Макэвоя эта драка тоже была второй в карьере, причём первый бой Чарли провёл против центрфорварда звена Панарина Пьера-Люка Дюбуа в декабре 2017 года.

К слову, свой первый бой в карьере Артемий тоже провёл достойно. Это было в ноябре 2016 года, и соперником Панарина, который тогда выступал за «Чикаго», стал Скотти Апшолл из «Сент-Луиса».

Видео можно посмотреть на канале Hockeyfights в YouTube.

«Драка? Нормально. После этого я очень хотел забить. Хотелось оформить «хет-трик Горди Хоу», — сказал Панарин после матча, но приплюсовать заброшенную шайбу к передаче и драке ему не удалось. Сидя в штрафном боксе, Артемий улыбался во весь рот, явно испытывая положительные эмоции после случившегося.

«А что, мне понравилось. Было захватывающе. Я знаю, что Хлебушек любит смотреть бои UFC, поэтому он использовал и левую, и правую руку. Молодец», — сказал нападающий «мундиров» Джош Андерсон.

Примечательно, что в настоящее время в Америке с деловой поездкой находится бывший главный тренер сборной России Олег Знарок. Будущий зять Артемия наверняка оценил характер и самоотверженность Панарина, который не стушевался в сложных обстоятельствах. «Грудь в крестах, либо голова в кустах», — любимая фраза Олега Валерьевича. Артемий выбрал первый вариант.

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Коллеге Знарка Джону Торторелле действия Панарина тоже пришлись по душе.

«Это был хороший момент, это было здорово и для скамейки, для партнёров, и для самого Хлебушка. Он дал выход эмоциям. Панарин — настоящий боец, он конкурирует и борется. Мы видели, как он играет и забивает, но он умеет и бороться. Он получил несколько ударов, но и сам нанёс несколько», — похвалил подопечного наставник «Коламбуса».

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