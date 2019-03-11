«Есть же журналы с красивыми женщинами». Панарин спросил – народ отвечает

«Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает, куда катимся?» — форвард «Коламбуса» волнуется за наш интернет.

Известный тренер Андрей Назаров выразил обеспокоенность поведением российских хоккеистов Павла Бучневича и Артемия Панарина, выступающих в НХЛ. Первый проиграл спор и провёл тренировку в форме сборной США, второй не прошёл мимо изоляции российского интернета.

«Я прекрасно знаком и с Павлом Бучневичем, который играл у меня в «Северстали», и с Артемием Панариным, которого тренировал в «Витязе». Это отличные ребята и талантливые хоккеисты, но их поведение в Северной Америке меня как тренера немного настораживает.

Назаров: Бучневич — в майке США, Панарин про интернет — это настораживает

Бучневич зачем-то тренировался в майке сборной США. Я понимаю, что он проиграл спор, условия спора нужно выполнять. Но зачем ты споришь на подобные вещи? Тогда и голым можно потренироваться. На мой взгляд, лучше проиграть определённую сумму, поспорить на эти деньги. Но игроку сборной России не нужно надевать на себя американский свитер. Считаю, что Павел перегнул палку», — сказал Назаров.

Что не так сделал Бучневич?

На самом деле новость про тренировку Павла Бучневича в форме сборной США не вызвала большого ажиотажа в хоккейном сообществе. Российский хоккеист проиграл спор тренеру «Рейнджерс», американцу Грегу Брауну. В январе сборная США обыграла российскую команду со счётом 2:1 в полуфинале молодёжного чемпионата мира, и по условиям пари Бучневич должен был провести одну из тренировок в экипировке «звёздно-полосатых». Россиянин вышел на лёд в свитере сборной США с фамилией тренера, выигравшего у него спор.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Для хоккея это обычная ситуация, когда игроки из клубов НХЛ заключают пари между собой на исход молодёжного чемпионата мира. Например, канадец Джонатан Тэйвз тоже надевал форму сборной США. Конечно, у России не такие тёплые отношения с США, но делать из-за этого Бучневича врагом народа точно не надо.

Тэйвз проиграл Кейну пари и сфотографировался в форме сборной США

«Мне очень понравилась эта задумка. Было весело наблюдать за Бучневичем в свитере сборной США. Конечно, Павел не горел желанием надевать его, но принял условия спора. На мой взгляд, такие вещи помогают сохранять эмоции на высоком уровне. Хорошо, когда в команде оживлённая атмосфера. Подобные вещи приносят позитив. Думаю, что всем понравилось больше, чем самому Бучневичу», — сказал Смит.

Что не так сделал Панарин?

В середине февраля Госдума одобрила законопроект об автономной работе интернета в России. Законопроект позволяет властям при необходимости отключить «внешний интернет» и фильтровать трафик — как внутренний, так и внешний. Это позволит сократить до минимума объём передаваемых за рубеж данных, которыми обмениваются российские пользователи интернета. В воскресенье в Москве на проспекте Сахарова состоялся митинг за свободу интернета, в котором приняли участие около 15 тыс. человек.

Артемий выложил фото с митинга и задался вопросом «Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?».

Российский хоккеист прямо свою позицию не высказал, но вопрос задал конкретный, за что получил тысячу комментариев к посту с обсуждениями политики. Лайк к посту Панарина поставил всё тот же Бучневич, а вот других звёзд российского хоккея в списке «нравится» замечено не было.

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«Удивился выступлению Панарина. Видимо, он подумал, что в России вообще собираются отключать интернет. Спешу успокоить, до этого точно не дойдёт. Я тоже являюсь активным пользователем интернета, но понимаю, что в определённых, самых экстренных случаях нужно обезопасить наших граждан от внешней угрозы и влияния. Знаете, даже если порносайты заблокируют, будем, как в 90-х, листать журналы с красивыми женщинами. Придётся переходить с интернета на бумагу», — считает Назаров.

Теперь болельщики обеспокоены тем, что Панарин в случае раннего вылета «Коламбуса» из плей-офф из-за своих политических взглядов не сыграет за сборную России на майском чемпионате мира.