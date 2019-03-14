«Предсказамус» и второй раунд плей-офф КХЛ. «Салават» снова их обломает?

Вслед за Западом полуфинал конференции приходит на Восток. Здесь всё очень интересно. В первом раунде вылетели две самые титулованные команды конференции «Металлург» и «Ак Барс», а все оставшиеся клубы на четверых имеют один Кубок Гагарина и два выхода в финал турнира. «Автомобилист» и «Барыс» и вовсе никогда не преодолевали второй раунд плей-офф КХЛ, но нынешний сезон обещает стать для одного из них самым успешным в истории.

Пара «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» вообще представляется самой интригующей на данном этапе. Уральцы уверенно прошли регулярку и первый раунд, но многие опасаются, как бы хоккеисты Андрея Мартемьянова сами не испугались своей прыти. Впрочем, задача екатеринбуржцев на сезон – выход в финал Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» получил мощный заряд уверенности в собственных силах, пройдя «Металлург». Теперь впору вспомнить, что перед сезоном уфимцев называли одним из фаворитов Востока. Надёжный вратарь, мощный состав, крутые легионеры – у «Салавата» есть всё, чтобы проходить в плей-офф далеко. Большие сомнения вызывала фигура Николая Цулыгина на посту главного тренера, но тренер-новичок пока прекрасно справляется со своими обязанностями и уже переиграл в четвертьфинале конференции опытного Йозефа Яндача.

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Во второй паре сразятся «Барыс» и «Авангард». Здесь всё кажется более прогнозируемым. «Ястребы» смели с дороги действующего чемпиона в четырёх матчах, астанинцы же изрядно намучились с «Торпедо». Омичи – явный фаворит пары, несмотря на более низкий посев, но у «Барыса» наверняка найдутся свои козыри. У команды из столицы Казахстана отличный состав нападения и преимущество домашней площадки. Кроме того, «Барысу» совершенно нечего терять, в то время как для «Авангарда» очередной вылет во втором раунде, да ещё и от рук астанинского клуба, будет настоящим провалом.

А что же думают о восточных противостояниях наши Предсказамусы?

«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 25-7

Уфимцев многие похвалили после прохода «Магнитки», но ставить на «Салават» снова решилось абсолютное меньшинство респондентов. Наиболее популярный вариант исхода этой серии среди наших прогнозистов – 4-2 в пользу «Автомобилиста». Семь человек поставили на семиматчевый триллер. Только трое ожидают поражения уфимцев в пяти встречах.

Прямо противоположное мнение у редактора отдела «Хоккей» на «Чемпионате» Александра Рожкова. Он полагает, что «Салават» преподнесёт ещё одну мини-сенсацию и обыграет победителя регулярного чемпионата на Востоке за пять матчей. Остальные верующие в силу уфимцев респонденты всё же считают, что эта серия затянется.

«Барыс» — «Авангард» — 1-31

Неизвестно, как сложится судьба «Барыса» в серии с «Авангардом», но на бумаге пока получается полный разгром «барсов». В подопечных Андрея Скабелки верит только Александр Рожков, считающий, что «Барыс» во втором раунде подряд победит в семиматчевом противостоянии.

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Остальные респонденты, видимо, находятся под впечатлением от мощной игры команды Боба Хартли в четвертьфинале конференции и не видят у «Барыса» шансов на выход в следующий круг. Почти половина опрошенных ждёт от серии максимум пяти игр, чуть меньше людей предполагают триумф омичей в шести встречах, а ещё четыре человека посчитали, что свою последнюю победу в сезоне «Барыс» уже одержал в серии с «Торпедо».