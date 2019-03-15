11:1, жестокая драка и 15 секунд. 10 лет серии «Ак Барс» — «Авангард»

Иногда кажется, что КХЛ – довольно молодая лига, и даже у тех болельщиков, кому нет и 30 лет, есть вполне чёткие воспоминания ещё из периода российской Суперлиги. Но на дворе уже 11-й сезон под эгидой Континентальной лиги, а 10 лет назад состоялся первый плей-офф нового для российского хоккея соревнования. Срок внушительный, и наверняка кто-то уже и не помнит из той кубковой весны 2009-го ничего, кроме итоговой победы «Ак Барса», которая была зафиксирована 12 апреля, в День космонавтики, на льду «Татнефть-Арены».

Но мы вам предлагаем вспомнить не финальную серию казанцев с «Локомотивом», а противостояние из второго раунда, которое как раз на этой неделе отмечает 10-летний юбилей. Тот же «Ак Барс» встречался с «Авангардом», и в той пятиматчевой битве было много крутых вещей: самый крупный разгром в одном матче за всю историю плей-офф КХЛ, самая жестокая драка в кубковых играх, один из самых невероятных сейвов на последних секундах. Но обо всём по порядку.

Весеннее преображение «Авангарда»

Понятие «кубковая весна» в 2009 году было как никогда актуально, ведь плей-офф 10 лет назад начался 1 марта, и с «Авангардом» тогда смена времени года проделала какую-то невероятную метаморфозу. «Ястребы», напрочь провалившие концовку регулярки и попавшие в плей-офф на чужом горбу, с первой же игры на вылет вдруг преобразились и в результате довольно уверенно переиграли в первом раунде действующего на тот момент чемпиона и победителя регулярного чемпионата «Салават Юлаев» (3-1 в серии).

Та победа до сих пор занимает достойное место в омском музее хоккейной славы, но «Авангард» 10 лет назад и не думал останавливаться на своём фантастическом достижении. Следующим соперником «ястребов» стал «Ак Барс», вторая команда регулярки – да, в то славное время в КХЛ не было ни разделения на конференции, ни искусственно созданной гегемонии СКА и ЦСКА. Казанцы в первом раунде почти без проблем прошли «Барыс», но первая же встреча с «Авангардом» показала, что лёгкой прогулки у подопечных Зинэтулы Билялетдинова не будет и в помине. Омская сказка продолжалась, и «Авангард» в чисто кубковом стиле добыл первую победу в серии на казанском льду: Александр Фомичёв отразил 31 бросок, а голы на счету защитников Никиты Никитина и Дениса Ежова, которые обычно забивают по очень большим праздникам.

«Ак Барс» — «Авангард» в сезоне-2008/09, подробности серии Фото: photo.khl.ru

Прощальный поклон Власенкова и гол-фантом Ягра

Дмитрий Власенков в 2009 году уже был далёк от своего лучшего хоккея, который он показывал в середине нулевых годов в составе «Локомотива». Сезон-2008/09 форвард начал в «Атланте», по ходу чемпионата перебрался в «Авангард», и многими болельщиками «ястребов» этот трансфер был воспринят с недоумением. Тогда никто не мог предположить, что именно Власенков встанет во главе чудесного преображения омичей в плей-офф.

Для начала Дмитрий ударно неплохо провёл остаток регулярки, а в первом раунде стал злым гением для «Салавата Юлаева». В четырёх матчах против уфимцев Власенков забросил три шайбы (включая важнейший дубль в решающей четвёртой встрече), а затем принялся и за «Ак Барс».

«Ак Барс» — «Авангард» в сезоне-2008/09, подробности серии Фото: photo.khl.ru

Во втором матче противостояния Власенков сравнял счёт за четыре секунды до конца основного времени, а затем реализовал свою попытку в серии послематчевых бросков. Вырвать победу «Ак Барсу» тогда удалось лишь благодаря мастерству Алексея Морозова. Капитан казанцев к голу в основное время прибавил два удачных буллита и принёс своему клубу первый успех в серии.

Но серия переехала в Омск, где «Авангард», казалось, мог сокрушить абсолютно любого соперника. В третьем матче противостояния казанцы дважды выходили вперёд, но «ястребы» неизменно отыгрывались, а затем и сами повели в счёте благодаря голу-фантому Яромира Ягра. Великий чех в одном из эпизодов накрутил нескольких игроков «Ак Барса», вылез на пятак, а затем первым успел на добивание, проткнув шайбу под щитком Фредрика Норрены. В телевизионной трансляции невозможно было разглядеть, пересекла ли шайба полностью линию ворот, но арбитры, после видеопросмотра, уверенно показали на центр.

«Авангард» в той встречи больше не позволил «Ак Барсу» отличиться, а на последней минуте «ястребы» поразили пустые ворота казанцев. Но как поразили: формально шайба в воротах не побывала, но Дмитрия Власенкова, рвавшегося к цели, буквально срубили на синей линии, а по правилам такое нарушение приравнивается к взятию ворот. Это был пятый гол форварда Власенкова в том плей-офф и его прощальный поклон. После того сезона он больше так и не заиграл на прежнем уровне, по инерции провёл ещё два с половиной года в Омске, а закончил карьеру в чемпионате Казахстана.

За 11:1 «Ак Барс» заплатил сломанным носом Емелина

«Авангарду» оставался один шаг до выхода в следующий раунд, и этот шаг нужно было сделать на домашнем льду. Успехи «ястребов» в том плей-офф настолько вскружили голову болельщикам команды, что практически никто из них не сомневался, что сказка «Авангарда» получит продолжение. Но 14 марта 2009 года омичей ждала настоящая катастрофа.

Как будто бы фортуна, зажимавшая «Ак Барс» в первых трёх матчах серии, разом решила отдать казанцам все долги, и у подопечных Билялетдинова стало получаться абсолютно всё. Уже в первом периоде гости забросили шесть безответных шайб, за оставшееся время добавили ещё пять, а пропустили только одну. 11:1 – так крупно в плей-офф КХЛ до сих пор никто не проигрывал, да и вряд ли этот результат когда-нибудь будет превзойдён. Впрочем, если не ограничивать российскую хоккейную историю только КХЛ, то можно припомнить, что такой счёт не является антирекордом «Авангарда». В 2005 году «ястребы» под руководством Валерия Белоусова уступили во второй игре полуфинала «Динамо» в Москве 0:11.

На разгром команды при своих зрителях, конечно, надо было как-то отвечать, и ещё в первом периоде за дело взялся Александр Свитов. Габаритный форвард омичей буквально избил защитника казанцев Алексея Емелина, одарив того сотрясением мозга и сломанным носом. Но эта акция капитана «Авангарда» по всем параметрам вышла для клуба боком. Во-первых, казанцы только разозлились, да ещё и реализовали удаление Свитова до конца матча. Во-вторых, Александр заработал дисквалификацию на несколько игр, и не смог помочь «ястребам» в пятой решающей встрече серии.

«Ак Барс» — «Авангард» в сезоне-2008/09, подробности серии Фото: photo.khl.ru

15 секунд

Надо отдать должное «Авангарду», после унизительного разгрома подопечные Игоря Никитина не расклеились и на лёд «Татнефть-Арены» снова вышла команда, устроившая головомойку двум лучшим клубам регулярного чемпионата. Омичи пропустили первыми от Даниса Зарипова, но во втором периоде смогли перевернуть ход игры, благодаря шайбам Ягра и Дмитрия Рябыкина. «Ак Барс» ринулся в погоню, но оборона «ястребов» во главе с Александром Фомичёвым держалась крепко и не так уж много позволяла хозяевам площадки. Дело шло к очередной омской сенсации, но в «Ак Барсе» показали, как нужно бороться до самого конца.

«Ак Барс» — «Авангард» в сезоне-2008/09, подробности серии Фото: photo.khl.ru

На исходе последней минуты игры после тайм-аута Никитина вбрасывание состоялось в зоне Фомичёва. Нико Капанен вчистую переиграл на точке Антона Курьянова, откинул шайбу на Андрея Первышина, тот переадресовал снаряд Илье Никулину, и защитник казанцев сходу вонзил его в сетку. «Ак Барс» сравнял счёт, а «Авангарду» не хватило каких-то 15 секунд до чуда. Позже, при разборе этого эпизода выяснится, что этот гол случился не только благодаря чётким действиям игроков «Ак Барса» в сложной ситуации. К нему привёл и ряд ошибок омских хоккеистов. Курьянов не должен был в одну калитку проигрывать важнейшее вбрасывание (здесь бы и пригодился Свитов, лучший центрфорвард «Авангарда»), Игорь Волков, выдвинувшийся на бросок Никулина, мог бы накрывать бросок, наконец, Александр Фомичёв, которому никто не закрывал обзор, должен был справляться с этим выстрелом.

Билялетдинов: вторая шайба получилась случайной

Но случилось так, как случилось. «Авангард» совсем немного не удержал своё счастье, а после гола Никулина так расстроился, что стало понятно – на овертайм у «ястребов» не осталось никаких моральных сил. Так и вышло: Олег Петров отличился уже на третьей минуте дополнительного времени и открыл «Ак Барсу» дорогу к первому Кубку Гагарина.

Примечательно, что 12 апреля после победы в седьмом матче финала с «Локомотивом» Зинэтулу Билялетдинова в экспресс-интервью спросили, какой момент он считает ключевым в этом походе казанцев за кубком. И опытный наставник, недолго думая, вспомнил про эти 15 секунд из второго раунда. Именно тогда «Ак Барс» стоял ближе всего к вылету из плей-офф, но не позволил «Авангарду» его сказку до счастливого конца.

Эта серия, вне всяких сомнений, стала одной из самых крутых в истории КХЛ. «Авангард» продемонстрировал, что в плей-офф всегда есть место чудесному преображению, а «Ак Барс» показал, что в свои силы нужно верить до самого конца, и что в хоккее нет ничего невозможного.