Якупов — о драке с Елесиным: а что, сильно я получил, да? В хоккей надо играть

Нападающий СКА Наиль Якупов подвёл итоги второго матча серии второго раунда плей-офф с «Локомотивом» (6:1).

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«Нет драк? Значит, будут. Получилось так. Не занимаюсь единоборствами, никуда не хожу. А что, сильно получил, да? Нет, в хоккей надо играть. Бывают стычки.



Елесин может ушатать? Все могут. Как-то грубо это звучит. Это хоккей, а не единоборства, никто не хочет проигрывать. Плей-офф.



В принципе, мы на них не смотрели, у нас своя задача, своя цель. СКА должен придерживаться своей игры вне зависимости от того, какой счёт, выигрываем мы или проигрываем. Нужно играть до конца с первой до последней минуты.



Ребята реализовали моменты. В прошлой игре не получилось, было много большинства, но не пошло. А сегодня оно хорошо сработало. Ребята здорово сыграли. Меньшинство было при счёте 1:1, да и Хелльберг подтащил. Ребята бились за каждый сантиметр.



Возможно, удаление Козуна стало ключевым моментом игры.



СКА играл в откат? Знаю только другой откат. Не заметил, чтобы мы так играли, если честно. Да, не всегда получается то, что хочется, по нашей системе. «Локомотив» не всегда давал встать так, как мы планировали, иногда приходилось перестраиваться. Не сказал бы, что СКА отходил. У них быстрая команда, не всегда получалось прессинговать», — приводит слова Якупова официальный сайт СКА.

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Посмотреть видео драки можно на официальном сайте КХЛ.