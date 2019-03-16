Этот сумасшедший «Торонто». Бразильская система и отменённый хет-трик Мэттьюса

В домашнем матче с «Филадельфией» хоккеисты «Мэйпл Лифс» примерили на себя зелёную форму с логотипом «Сент-Пэтрикс». Поводом к тому стало празднование дня святого Патрика, заодно дань традициям, поскольку с 1919 по 1927 год команда именовалась именно «святыми патриками». Тогда название было выбрано в расчёте на большую диаспору болельщиков-ирландцев, а нынче зелёные цвета — часть маркетинговой программы.



«Мне нравятся зелёные свитера. Я один даже дома в квартире повесил. Это круто, это наша история. Хорошо, что мы будем играть в этой форме не один матч, а два», — отметил форвард Назем Кадри.



«Кленовым листьям» предстояло реабилитироваться за два обидных поражения от «Тампы» и «Чикаго», а «Филадельфии», которая отчаянно бьётся за кубковую путёвку, было необходимо обязательно набирать очки, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы. В свете этих событий команды выдали сумасшедший по результативности и сюжету поединок.

Первый период команды провели в равной борьбе, обменявшись заброшенными шайбами, а если арбитры были бы чуть построже, то хозяева вполне могли уйти на перерыв лидерами. За минуту до конца первой двадцатиминутки Остон Мэттьюс забил гол, но взятие было отменено из-за сдвинутых ворот. Голкипер «Флайерз» Брайан Эллиотт исполнил вратарскую классику, и аккуратно убрал ногой штангу из крепления, видя опасный момент. Видеопросмотр сработал в пользу «лётчиков», а страж ворот гостей никакого наказания не понёс.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Во второй периоде «оранжевые» взвинтили темп и усилиями экс-форварда «Торонто» Джеймса Ван Римсдайка ушли в отрыв. «Голландец», как его прозвали болельщики «Мэйпл Лифс», сначала оформил голевой дубль, а затем его поддержали защитники Радко Гудас и Шейн Гостисбер, доведя преимущество «Филадельфии» до трёх шайб.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Однако ещё до второго перерыва «Торонто» смог сократить отставание до минимума. Неожиданные снайперские способности продемонстрировал защитник Джейк Маззин, записавший на свой счёт голевой дубль, и вдохновлённые этим результатом «листья» ещё сильнее понеслись вперёд.



Усилиями ещё одного оборонца Мартина Маринчина «Торонто» счёт сравнял, а затем слово опять взял Мэттьюс. Американский форвард «Мэйпл Лифс» сначала вывел свою команду вперёд, а затем укрепил преимущество, и семи шайб для победы «кленовым листьям» оказалось достаточно.



Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Это было просто безумно, настоящее сумасшествие. Мы показали характер и устойчивость. Мы не бросили играть и действовали на победу. Здорово, когда забивает весь состав, а не только лидеры. Глубина — действительно хорошая вещь. Очки, набранные самыми разными хоккеистами — это хороший знак», — сказал Мэттьюс после матча.



«Торонто» нанёс 51 бросок в створ ворот Брайана Эллиотта, но игрой голкипера остались недовольны болельщики «Флайерз», несмотря на 44 сейва. «Мне надо было что-то придумать, потому что соперник без остановки накатывал на наши ворота. Увы, у нас просто кончился бензин. Мы сами дали себе шанс и сами же его отняли, не смогли сохранить нужный счёт», — сетовал Эллиотт.



«Да, это определённо плохой матч для нас. В воскресенье играем с «Питтсбургом», и тут уж нужно быть готовыми на все сто. Трудно принимать поражение, когда забиваешь 6 голов за матч», — добавил ван Римсдайк.



Поражение «Флайерз» и победа «Коламбуса» серьёзно осложнили положение «лётчиков». За 11 матчей до конца регулярного чемпионата «Филадельфия» отстаёт от зоны плей-офф на 7 очков, имея одинаковое количество встреч с «мундирами» (они замыкают кубковую зону), и на 5 очков отстаёт от «Монреаля», который тоже жаждет пробиться в восьмёрку.



Российские защитники обеих команд завершили матч с полярными результатами. Если Никита Зайцев оформил две голевые передачи, нанёс 2 броска, но заработал «-2» по показателю полезности, то Иван Проворов результативных баллов не набрал, совершил 3 потери и заработал «-3».

