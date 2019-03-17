Овечкин оформил дубль и догнал Эспозито. Но этого мало, чтобы обыграть Кучерова

Когда прошлой весной «Вашингтон» счастливо пожимал руки хоккеистам «Тампы», обыграв «молний» в плей-офф, то слышал от побеждённого соперника примерно следующее: «Мы доберёмся до вас в следующем сезоне». Это было почти 10 месяцев назад, но с тех пор соперничество «Лайтнинг» и «Кэпиталз» стало лишь острее. Нынешний отрезок регулярного чемпионата — кульминация их противостояния, поскольку команды сыграют друг с другом три раза за две недели.



«Просто назовите это серией плей-офф. А почему бы и нет?», — вопрошал перед матчем силовик «Вашингтона» Том Уилсон. «Нужно будет обыгрывать «Тампу», если мы хотим повторить успех. Бьюсь об заклад, это будет потрясающая серия. Лично у меня «Тампа» обведена в календаре», — добавил Бретт Коннолли.



«Мы знакомы с этим оппонентом. Посмотрим, что у них есть», — заявил Уилсон перед тем, как ступить на лёд. Но проверка ждала и сам «Вашингтон».



Неприятности поджидали «Кэпиталз» с самого начала, и в битве «наступательных вооружений» более возрастной «Вашингтон» не сумел вовремя включить нужную скорость. В середине первого периода Тайлер Джонсон и Алекс Киллорн по разу пробили Брейдена Холтби, обеспечив «молниям» комфортное преимущество. Почти сразу же защитник «Вашингтона» Джон Карлсон одну шайбу отыграл, но ближе к концу двадцатиминутки неутомимый Киллорн вновь продавил оборону гостей и восстановил преимущество южан в два гола.

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Второй период целиком и полностью остался за «столичными», но «выхлоп» от игрового перевеса получился небольшим. «Вашингтон» забил только один гол, когда Александр Овечкин реализовал численное преимущество, причём на скамейке штрафников в этот момент находился Никита Кучеров, атаковавший соперника, не владевшего шайбой.

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В третьем периоде Овечкин оформил дубль, но это не помогло его команде набрать очки. Шайба защитника «Тампы» Эрика Чернака стала победной, а два гола в пустые ворота помогли «молниям» закрепить успех, заодно дав возможность Киллорну записать на свой счёт хет-трик.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Традиционно, Овечкин не обошёлся без различных статистических «плюшек». Гол Александра в большинстве стал 246-м случаем в его карьере, когда россиянин реализовал лишнего, и по этому показателю он догнал легендарного Фила Эспозито. Знаменитый форвард «Бостона» ранее единолично занимал пятую строчку в историческом списке, а следующий гол в большинстве для Овечкина выведет его на четвёртое место, которое сейчас занимает Люк Робитайл.





1. Дейв Андрейчук — 274 гола,

2. Бретт Халл — 265,

3. Теему Селянне — 255,

4. Люк Робитайл — 247,

5. Лидеры НХЛ по голам в большинстве:1. Дейв Андрейчук — 274 гола,2. Бретт Халл — 265,3. Теему Селянне — 255,4. Люк Робитайл — 247,5. Александр Овечкин и Фил Эспозито — 246.

Кроме этого, Овечкин сыграл 25 минут и 57 секунд, что стало личным рекордом сезона по количеству игрового времени. В третьем периоде Александр буквально не уходил с площадки, но это не помогло «столичным» избежать поражения. Ещё один гол — и Овечкин догонит Брендана Шэнахэна, который идёт на 14-м месте в истории лиги по количеству заброшенных шайб (656), а до голевого «полтинника» Александру осталось нанести два разящих броска.



«Овечкин догнал меня по голам в большинстве? Это правда? Он просто адский игрок», — сказал Эспозито в радиоэфире в одном из перерывов. Не забудем, что «Тампа» для Фила — не чужая команда, поскольку он много лет работал генеральным менеджером «Лайтнинг».



На площадке «молний» Овечкин забивает 5 матчей кряду, если считать 4 встречи в финале Востока в мае прошлого года.



О принципиальности матчей между «Тампой» и «Вашингтоном» болельщикам напомнил всё тот же Уилсон, который спорным силовым приёмом «встряхнул» защитника Михаила Сергачёва. К счастью, россиянин смог сам подняться со льда, а потом вернулся в игру.



Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.