Александр Овечкин — второй по голам в истории НХЛ на пути к 1200 очкам

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Питтсбург Пингвинз» — 3:5.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, благодаря чему достиг отметки 1200 очков за карьеру в лиге. Российский форвард вышел на 48-е место место в истории НХЛ по количеству очков, повторив результат Дино Сиссарелли.

При этом Овечкин занимает второе место по количеству голов в истории лиги на момент достижения рубежа 1200 очков. В активе Овечкина 653 шайбы и 547 результативных передач. Первое место по этому показателю за Бреттом Халлом (656 заброшенных шайб).

Александр стал третьим действующим игроком, кому покорилась отметка 1200 очков за карьеру в лиге.

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