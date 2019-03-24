Коварж попрощался с «Автомобилистом». Его с братом ждут в «Авангарде»

Что произошло

«Автомобилист» выбыл из дальнейшего розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию «Салавату Юлаеву» со счётом 1-4. Одним из главных активов уральского клуба является 30-летний чешский голкипер Якуб Коварж, у которого 30 апреля 2019 года заканчивается контракт с командой.



Накануне сам Коварж выступил с обращением к болельщикам «Автомобилиста», написав в своём «инстаграме»: «Прощай, «Авто». Ты навсегда в моём сердце». То есть голкипер недвусмысленно намекнул, что планирует покинуть команду. Иначе интерпретировать написанное сложно.

Мы дозвонились до спортивного директора уральцев Олега Гросса, который отказался комментировать ситуацию.



— Ну и что, что у него заканчивается контракт? Собираемся продлевать. Вы ему эти вопросы задайте, почему он пишет.



— То есть вы рассчитываете с ним продлить контракт? – для уверенности переспросили мы Гросса.



— Можно я этот вопрос оставлю без комментариев? – ответил функционер.



Конечно, «Автомобилист» хочет сохранить Коваржа в своих рядах. Чех из года в год демонстрирует отличный хоккей. Но хочет ли остаться сам Якуб или ему нужен новый вызов?

Что сказал сам вратарь

В этот же день мы связались и с самим Якубом Коваржем, который за время пребывания в России прекрасно выучил русский язык. Кроме того, Якуб даже пишет по-русски. Учитывая уровень игры, демонстрируемый самим Коваржем, этого легионера можно назвать одним из самых прогрессивных в КХЛ.



— Прощаюсь, потому что закончился сезон и у меня заканчивается контракт. Ещё непонятно, вернусь ли в «Автомобилист». Но это не значит, что я не могу договориться о новом контракте, переговоры идут. Есть и другие варианты, посмотрим.



Мы задали вопрос Коваржу про серию «Автомобилиста» с «Салаватом». Чех признал, что уфимский клуб по качеству игроков сильнее екатеринбуржцев.

Коварж: не считаю стыдным 1-4 от «Салавата», Уфа сильнее «Автомобилиста»

Интересен и другой намёк Коваржа. Он сказал, что «Автомобилист» выиграл в сезоне много матчей со счётом 1:0 и 2:1, при этом играя хуже соперников. Думается, что в этом случае Якуб (абсолютно, кстати, справедливо) намекал на свою игру и собственную значимость для команды. В регулярном чемпионате Коварж провёл 50 матчей, отразив 93,9% процента бросков. Коэффициент надёжности 1,78. Показатели плей-офф: 9 игр, 92,7%, 1,92 коэффициент надёжности.



Всё сказанное голкипером в интервью свидетельствует о том, что чеху нужна новая мотивация и клуб, в котором можно завоевать Кубок Гагарина. В нынешнем «Автомобилисте», даже учитывая солидное финансирование и подбор игроков, побороться за трофей сложно. Ведущее иностранное звено уральцев сыграло в плей-офф откровенно слабо.

Фото: eliteprospects.com

«Авангард» — самый реальный вариант для Якуба

По нашей информации, самым реальным вариантом продолжения карьеры Якуба Коваржа является «Авангард». Омичи активно интересуются чешским вратарём и уже выходили на его представителей.

С Карри Рямё, пропустившим весь сезон из-за травмы, в омском клубе планируют расстаться. Новое соглашение финну предложено не будет, уж больно много «ястребы» на этом обожглись.



Практически наверняка покинет «Авангард» голкипер Иван Налимов, чей контракт тоже истекает 30 апреля нынешнего года.



А вот соглашение с Игорем Бобковым действует до 30 апреля 2020 года. Кроме того, именно Бобков стал основным вратарём «ястребов» в плей-офф, демонстрируя солидную игру. Как нам стало известно, в сезоне-2019/20 в Омске планируют сделать ставку на дуэт вратарей Коварж — Бобков.



В «Авангарде» ждут и Яна Коваржа

Но и это не всё. Есть ещё одна причина, по которой появление Якуба Коваржа в «Авангарде» вполне вероятно. Дело в том, что в омской команде может оказаться родной брат Якуба, центральный чешский нападающий Ян Коварж. «Ястребы» заинтересованы в подписании контракта с этим игроком.

Почему Ян Коварж уехал в Чехию и ждать ли его в КХЛ Форварда по-прежнему ждут в «Магнитке», но есть варианты в Швейцарии и других клубах КХЛ. Рассказывают агент и Геннадий Величкин.

Коварж-младший известен по выступлению за магнитогорский «Металлург», дважды выиграв с уральцами Кубок Гагарина. Тройка Мозякин – Коварж – Зарипов наводила страх на соперников и тащила «Магнитку» к титулам.



После сезона-2017/18 чешский хоккеист решил попробовать свои силы в НХЛ, но не заиграл ни в «Айлендерс», ни в системе «Бостона». Центрфорвард оказался слишком мягкотелым, не шёл в борьбу, поэтому тренеры не видели его в составе своих команд. Другой вопрос, зачем тогда подписывали? Поиграв в фарме «Брюинз», Ян вернулся в родную Чехию и заканчивал сезон в «Шкоде Пльзень», из которой в своё время приезжал в «Магнитку».

Фото: eliteprospects.com

Агент Владимир Вуйтек-младший, представляющий интересы игрока, не скрывал, что интерес к Коваржу в КХЛ есть, а сам Ян готов вернуться в Россию в следующем сезоне. В нынешнем году Яну нужно было прийти в себя и переварить всё случившееся с ним за океаном.

Коварж хочет вернуться в КХЛ в следующем сезоне, в этом году в лиге его не будет

Заинтересованы в подписании контракта с Коваржем-младшим и в магнитогорском «Металлурге», о чём прямым текстом говорил вице-президент клуба Геннадий Величкин. Однако возвращаться в «Магнитку», судя по всему, не хочет сам хоккеист. Все свои титулы в Магнитогорске Ян уже выиграл, а в ближайшее время команду Йозефа Яндача ждёт серьёзная перестройка. Вряд ли с «Металлургом» можно будет побороться за высокие места.