Русские в Америке: больше Свечникова в 18 лет забивал только Ковальчук

В еженедельном обзоре выступлений российских игроков в Северной Америке мы обращаем внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

Удивительное рядом – Иван Барбашёв – лучший россиянин прошедшей недели! Нападающий «Сент-Луиса» оформил свой первый хет-трик в НХЛ и впервые в карьере забросил более 10 шайб за сезон. Так держать! Кучеров тоже хорош – дубль «Вашингтону», передача в игре с «Тампой». Сейчас на счету Никиты 120 очков – так много никто не набирал уже 12 лет (в сезоне-2006/07 Кросби тоже выбил 120).

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Но главные оды хочется спеть 18-летнему Андрею Свечникову. Три матча подряд он набирает очки, забил уже 20 голов в сезоне и установил рекорд «Каролины». Среди российских игроков больше него в таком возрасте забивал только Илья Ковальчук (29 голов в сезоне-2001/02). Свечникова некоторое время назад подняли во второе звено – тренер Род Бриндамор говорит, что теперь форвард окреп и заслуженно выходит на лёд в ключевые отрезки игры. А ещё Андрей – абсолютно лучший среди россиян по показателю полезности на неделе («+5»).

Андрей Свечников установил рекорд «Каролины»

Также отметим дебют в НХЛ Виталия Абрамова. Правда, он не слишком получился – после передачи последовали «-3», а затем нападающего вернули в фарм-клуб.

В АХЛ добавился ещё один игрок – «Рокфорд» вызвал из ECHL защитника Дмитрия Осипова. Россиянин сыграл четыре матча, выходил в третьей паре и в последней встрече с «Милуоки» заработал первое очко за передачу.

Голевая засуха Клима Костина продолжается, он не забивает уже пять матчей и копит «минусы». А в последней игре с «Гранд Рэпидс» Костин отличился тем, что схватил 12 минут штрафа – за атаку соперника, не владеющего шайбой и сразу же за споры с арбитром. Ещё немного, и он может войти в топ-20 лиги по количеству штрафных минут.

Отметим также взлёт в таблице Дмитрия Соколова, который набирал очки во всех четырёх матчах недели, а всего отметился двумя передачами и двумя голами.

Вратари

Андрей Василевский на прошлой неделе выдал несколько совсем разных матчей. С «блюзменами» голкипер сыграл не слишком уверенно, пропустив 3 шайбы за 75 секунд, зато с «Вашингтоном» и «Аризоной» одержал победы. Сергей Бобровский отсутствовал из-за травмы верхней части тела, но триумфально вернулся в матче с «Ванкувером» и повторил личный рекорд по количеству «сухарей» за регулярный чемпионат (7).



Илья Самсонов провёл один матч на отчётной неделе, сыграв не слишком удачно. Во встрече с «Кливлендом» на магнитогорца выпала серьёзная нагрузка (37 бросков), и с четырьмя из них он не справился. Михаил Бердин был вызван из «Джексонвилля» в АХЛ и удачно провёл матч с «Колорадо Иглз», позволив «лосям» вырвать победу в овертайме (3:2 ОТ, 35 сейвов).

«Сагино» Ивана Просветова со счётом 2-0 ведёт в первом раунде плей-офф в серии против «Сарнии Стинг». Россиянин отыграл оба стартовых кубковых матча, отразив в первой игре 37 бросков, а во втором — 34.

WHL (Западная лига)

В Западной лиге также стартовал плей-офф. «Эверетт» Артёма Минулина ведёт 2-0 в серии против «Трай-Сити» Романа Калиниченко. В первом матче Минулин отметился одной голевой передачей, а во втором — двумя. «Спокан» Егора Арбузова играет 1-1 в серии с «Портлендом», «Ред Дир» Олега Зайцева уступает 0-2 «Принц Альберт Райдерз», а «Калгари» Егора Замулы также 0-2 проигрывает «Летбриджу».

Регулярный чемпионат

Плей-офф

OHL (Лига Онтарио)

В лиге Онтарио «Гуэлф», в котором выступает солидный российский легион, выигрывает в первом раунде у «Китченер Рейнджерс» (2-0 в серии). Алексей Торопченко в первом матче забил победный гол (4:2), а во второй игре «Гуэлф» растерзал соперника со счётом 7:0 — Торопченко набрал 3 (1+2) очка. «Оттава» Никиты Охотюка ведёт 2-0 в серии с «Гамильтоном», «Питерборо» Семёна Дер-Аргучинцева 0-2 уступает «Ошаве». «Лондон» Матвея Гуськова играет вничью с «Уиндзором (1-1 в серии).

Регулярный чемпионат

Плей-офф

QMJHL (Лига Квебека)

Клуб Ивана Чеховича, лучшего российского бомбардира в регулярном чемпионате, играет в плей-офф вничью с «Монктоном» (1-1 в серии), а пока Чехович набирает обороты, главным российским снайпером выступил Егор Сердюк. Его «Викториавилль» ведёт 2-0 у «Валь Д'Ор», а сам Сердюк оформил хет-трик в первом матче, который завершился победой «Тигров» со счётом 4:2. Очень неплох был и его одноклубник Михаил Абрамов.



Дмитрий Завгородний отметился голом во втором матче серии против «Шикутими». «Римуски» ведёт в серии 2-0, но обе встречи были выиграны бывшим клубом Сидни Кросби лишь в овертайме.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

USHL

Лучший российский бомбардир USHL Егор Афанасьев прервал молчание и забил впервые с 23 февраля. Егору надо больше бросать – как только он наносит как минимум пять выстрелов, то практически всегда забрасывает шайбу. Вот и в игре с «Линкольном» он сделал семь выстрелов в створ, повторив личный рекорд для одного матча, и это принесло успех.

Дебютный матч в лиге провёл 16-летний нападающий Тимур Алишлалов, который до этого выступал за школьную команду «Эйвон Олд Фармз».

Защитник Александр Яковенко за два матча недели заработал «-4» и выпал из пятёрки лучших игроков лиги по показателю полезности. Да и очки ему в последнее время даются трудно, ни одного балла в трёх играх.

NCAA (студенческая лига США)

У студентов также завершился регулярный чемпионат, но плей-офф ещё не стартовал. 8 команд сыграют первый раунд, после чего состоится так называемый раунд Frozen Four — два полуфинала и финал. Из команд, где выступают россияне, в плей-офф пробился только университет Корнелла, где играет Максим Андреев.

ECHL (Лига Восточного побережья)

Клуб Василия Глотова «Цинцинатти Циклонс» обеспечил себе первое место в Западной конференции досрочно до окончания регулярного чемпионата. Сам Василий отметился голевым дублем в ворота «Толедо» (3:4) и голевой передачей во встрече с «Инди Фуэл» (6:7).